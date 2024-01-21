Как Родион Нахапетов вошел в историю кино: 12 знаковых работ актера и режиссера

Народному артисту РСФСР Родиону Нахапетову 21 января исполнилось 80 лет. Он рос в бедности, ребенком занимался в драматическом кружке, а в 16 лет с первого раза поступил во ВГИК. Нахапетов прославился как актер и режиссер в советском кино, после чего переехал в США и продолжил деятельность там, а затем вернулся в Россию, чтобы жить впоследствии на две страны. «Газета.Ru» — о лучших работах Родиона Нахапетова, актерских и режиссерских.