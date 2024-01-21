21 января 2024, 13:44
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Как Родион Нахапетов вошел в историю кино: 12 знаковых работ актера и режиссера
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Родион Нахапетов, 1974 год
«Живет такой парень» (1964)
Свою первую роль в кино Нахапетов сыграл еще во время учебы во ВГИКе. Он перевоплотился в инженера Гену в картине Василия Шукшина «Живет такой парень». «В то время я заканчивал второй курс, мне уже было 18 лет, а Василия Шукшина я знал только визуально, я не читал его рассказы, но часто видел в общежитии, так как он дружил с одной из наших сокурсниц. Видимо, в один из таких визитов Шукшин и обратил внимание на меня: вызвал на пробы, в результате чего я и был утвержден», — вспоминал актер о том, как попал в актерский состав картины, в одном из интервью. До окончания ВГИКа Нахапетов также успел сняться в фильмах «Первый снег» и «Застава Ильича».
На фото: Леонид Куравлев и Родион Нахапетов в фильме «Живет такой парень» (1964)
«Сердце матери» (1965) и «Верность матери» (1966)
В дилогии режиссера Марка Донского Родион Нахапетов сыграл Владимира Ильича Ленина — юного, молодого и зрелого. Тогда у актера проснулся интерес к режиссуре — Донской каждый вечер водил его в монтажную, рассказывал, почему снимает именно так, а не иначе, словом, открывал секреты мастерства. В начале 2000-х актер в одном из интервью оговорился, что когда он снимался в роли Ленина, умирала его мама, — ее жизнь унес рак.
На фото: Родион Нахапетов и Елена Фадеева в фильме «Сердце матери» (1965)
«Пароль не нужен» (1967)
В картине Бориса Григорьева по одноименному роману Юлиана Семенова молодой Нахапетов сыграл легендарного разведчика Максима Исаева (то есть будущего Отто фон Штирлица). Действие ленты разворачивается в начале 1920-х годов во Владивостоке.
На фото: Василий Лановой и Родион Нахапетов в фильме «Пароль не нужен» (1967)
«Влюбленные» (1969)
Партнерами Нахапетова в картине режиссера Эльера Ишмухамедова, снятой в Ташкенте, стали Анастасия Вертинская и Рустам Сагдуллаев. Актер нередко называл эту роль одной из своих любимых. Лирическая картина рассказывала о судьбе троих жителей многонационального Ташкента, критики отмечали, что она пропитана радостным, светлым настроением.
На фото: Родион Нахапетов и Анастасия Вертинская в фильме «Влюбленные» (1969)
«Раба любви» (1975)
Одна из самых ярких киноработ Нахапетова — в фильме Никиты Михалкова о съемках немого кино в разгар Гражданской войны он сыграл кинооператора, революционера-подпольщика Виктора Потоцкого. «Это была непростая работа, потому что Никита снимал за очень короткий срок: съемки заканчивались поздно вечером, а по ночам шли репетиции, на которых присутствовал и оператор картины – Павел Лебешев, поэтому они имели значение не только для актеров. Но при этом оператор и художник тоже делали определенные замечания и вносили свои пожелания», — позже вспоминал Нахапетов.
На фото: Родион Нахапетов и Елена Соловей в картине «Раба любви» (1975)
«Торпедоносцы» (1983)
Картину режиссера Семена Арановича по сценарию Светланы Кармалиты и Алексея Германа сам Нахапетов, сыгравший в ней военного летчика, называет одним из лучших фильмов о войне. Действие ленты происходит в 1944 году на заполярном аэродроме (снимали в городе Полярном Мурманской области) — в ленте переплетаются темы любви, дружбы, самопожертвования, гибели на войне. За роль старшего лейтенанта Александра Белоброва Нахапетов в 1986 году был удостоен Государственной премии СССР.
«С тобой и без тебя» (1973)
«С тобой и без тебя» стала первой полнометражной работой Родиона Нахапетова в качестве режиссера — в 1976 году она даже получила премию на фестивале в Бельгии. Фильм рассказывает историю любви хуторянина Федора Базырина (Юозас Будрайтис) и деревенской девушки Стеши (Марина Неелова).
На фото: Юозас Будрайтис и Марина Неелова в фильме «С тобой и без тебя» (1973)
«На край света» (1976)
В этой картине Нахапетова по пьесе Виктора Розова «В дороге» свою первую роль в кино исполнила Вера Глаголева — ее в процессе отбора актеров операторы фильма заметили в буфете «Мосфильма». На том, чтобы девушку Симу сыграла именно Глаголева, настоял сам Нахапетов, хотя на роль тогда уже была утверждена другая актриса. Позже Вера Глаголева стала первой женой Нахапетова.
На фото: Вадим Михеенко и Вера Глаголева в фильме «На край света» (1976)
«Не стреляйте в белых лебедей» (1980)
В телефильме Нахапетова по одноименному роману Бориса Васильева главную роль исполнил Станислав Любшин, а его партнерами по съемочной площадке стали Нина Русланова, Вера Глаголева, Ивар Калныньш (его озвучил сам Родион Нахапетов). Картина рассказывает о невезучем жителе села, который с нежностью начинает заботиться о стае белых лебедей, — а потом за ними приходят браконьеры.
На фото: Станислав Любшин и Витя Анисимов в фильме «Не стреляйте в белых лебедей» (1980)
«На исходе ночи» (1988)
Военная драма «На исходе ночи» стала последней картиной Нахапетова, снятой в СССР. На родине ее практически не заметили — зато впоследствии проект приобрела для мирового проката студия 20th Century Studios. Сюжет ленты развивается в начале Великой Отечественной войны: 22 июня 1941 года на немецком пассажирском судне возникает пожар, и ему на помощь спешит советский танкер «Каспий».
На фото: Интс Бурантс в фильме «На исходе ночи» (1988)
«Русские в городе ангелов» (2002)
В 12-серийном детективном фильме Нахапетова снялись звезды американского кино — Эрик Робертс, Шон Янг, Гэри Бьюзи, — а также знаменитые российские актеры Лев Дуров, Владимир Стеклов, Валерий Николаев, Лидия Федосеева-Шукшина. Одну из ролей сыграла старшая дочь режиссера Анна.
На фото: Гари Бьюзи в сериале «Русские в городе ангелов» (2002)
«Моя большая армянская свадьба» (2004)
Одну из ролей в этом четырехсерийном мини-сериале исполнил сам Родион Нахапетов, а его партнерами по съемочной площадке стали Армен Джигарханян, Наталья Андрейченко, Марат Башаров, Мария Шукшина и другие известные актеры. Фильм о любви молодого армянского врача Тиграна и девушки Лены, которые пытаются противостоять своим недовольным их связью родственникам, был довольно тепло принят публикой.
На фото: Микаэл Джанибекян, Эльвира Болгова, и Наталья Андрейченко в мини-сериале «Моя большая армянская свадьба» (2004)
Народному артисту РСФСР Родиону Нахапетову 21 января исполнилось 80 лет. Он рос в бедности, ребенком занимался в драматическом кружке, а в 16 лет с первого раза поступил во ВГИК. Нахапетов прославился как актер и режиссер в советском кино, после чего переехал в США и продолжил деятельность там, а затем вернулся в Россию, чтобы жить впоследствии на две страны. «Газета.Ru» — о лучших работах Родиона Нахапетова, актерских и режиссерских.