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Армия ЦАР объявила о праздничном салюте в честь 9 мая

Армия ЦАР проведет праздничный салют в честь 9 мая

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Pexels

Армия Центральноафриканской Республики (ЦАР) анонсировала проведение торжественного салюта в честь 9 мая. Об этом пишет РИА Новости.

«Российская Федерация и Центральноафриканская Республика планируют организацию ряда мероприятий, посвященных этому значимому событию, включая праздничный вечер с фейерверком», — сообщает пресс-служба генштаба ЦАР под руководством генерала Зеферена Мамаду.
Военные призывают граждан к сохранению спокойствия.

«Звуки взрывов и вид салюта не следует путать с применением боевого оружия или сигналами бедствия», — подчеркивается в официальном заявлении.

Тем временем в Севастополе не будут запускать праздничные салюты в честь Дня Победы. Об этом сообщили в своих Telegram-каналах губернатор города Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксенов.

В этот день в Москве прошел традиционный парад в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В столичном шествии приняли участие более девяти тысяч военнослужащих. Из них более тысячи человек являются участниками специальной военной операции (СВО) на Украине. На параде также были представлены свыше 70 единиц боевой техники.

Ранее президент ЦАР предложил России место для военной базы.

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