19 января 2024, 17:22
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Королева брусьев, депутат и подруга Кабаевой: Светлане Хоркиной — 45
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Светлана Хоркина выступает на премьере шоу «Алексей Немов и легенды спорта» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве, 2016 год
Первое олимпийское золото Хоркина завоевала в 1996 году в Атланте.
На фото: Светлана Хоркина, завоевавшая золотую медаль в индивидуальных соревнованиях на брусьях, во время соревнований по спортивной гимнастике на XXVI летних Олимпийских играх в США, 1996 год
Гимнастки Светлана Хоркина и Алина Кабаева после выступления на II командном чемпионате Европы по спортивной и художественной гимнастике, где сборная России заняла первое место, 2003 год
Светлана Хоркина повторила успех спустя четыре года в Сиднее, защитив титул олимпийской чемпионки на брусьях
Светлана Хоркина, 1998 год
Светлана Хоркина, занявшая первое место на международном турнире по спортивной гимнастике «Звезды мира-95» в «Лужниках», 1995 год
Хоркина первой исполнила ряд элементов, которые были придуманы ее тренером Борисом Пилкиным
На фото: Светлана Хоркина на международном турнире по спортивной гимнастике «Звезды мира-95» в «Лужниках», 1995 год
Президент России Владимир Путин и Светлана Хоркина во время встречи в Ново-Огарево, 2007 год
С 1995 по 2001 год гимнастка выигрывала на брусьях все титулы чемпионатов мира и Олимпийских игр.
На фото: Светлана Хоркина выступает в «Олимпийском», 2003 год
Александр Овечкин и Светлана Хоркина на приеме в посольстве США в честь Дня Независимости, 2009 год
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам молодежи Светлана Хоркина перед началом пленарного заседания нижней палаты парламента РФ, 2009 год
Депутаты Государственной Думы V созыва Алина Кабаева и Светлана Хоркина (слева направо) на первом пленарном заседании, 2007 год
Президент РФ Дмитрий Медведев во время посещения павильона России на Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО-2010» в Шанхае. Справа - заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам молодежи Светлана Хоркина, 2010 год
Абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю и олимпийская чемпионка, депутат Госдумы ФС РФ Светлана Хоркина на благотворительном аукционе в Московском музее современного искусства, 2008 год
Посол Олимпийских игр 2014 в Сочи Светлана Хоркина во время эстафеты Олимпийского огня в Москве, 2013 год
Светлана Хоркина — полковник запаса, первый заместитель начальника спортивного общества ЦСКА.
В 2017 году на аллее Олимпийской славы в Сочи была открыта именная звезда Хоркиной.
На фото: Светлана Хоркина показывает упражнения во время «Олимпийского урока» в гимназии №7 города Казани, 2014 год
Светлана Хоркина на показе формы бренда ZASPORT для спортсменов и членов российской делегации на предстоящих Олимпийских играх в Токио в павильоне «Космос» выставочного комплекса ВДНХ, 2021 год
Светлана Хоркина на открытии бутика Frette в ГУМе, 2017 год
Светлана Хоркина перед началом матча 13-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги сезона 2022/2023 между ПФК ЦСКА и ФК «Спартак», 2022 год
Светлана Хоркина перед началом Второго женского ралли на классических автомобилях, 2007 год
Светлана Хоркина — почетный гражданин Белгорода, в центре города находится спортивный комплекс ее имени и монумент спортсменке.
На фото: Светлана Хоркина на церемонии открытия Центра художественной гимнастики «Сирень» в Белгороде, 2023 год
Светлана Хоркина — выдающаяся российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях. Именно благодаря успешным выступлениям на этом снаряде она получила неофициальный титул «королева брусьев». Также Хоркина — девятикратная чемпионка мира и 13-кратная чемпионка Европы. В 2002 году в Анахайме она стала первой женщиной — трижды абсолютной чемпионкой мира.
После завершения спортивной карьеры занялась общественной и политической деятельностью. В 2007 году Хоркина была избрана депутатом Государственной думы V созыва. Имеет воинское звание полковника запаса.