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Королева брусьев, депутат и подруга Кабаевой: Светлане Хоркиной — 45

Российской гимнастке Светлане Хоркиной исполнилось 45 лет

Светлана Хоркина — выдающаяся российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях. Именно благодаря успешным выступлениям на этом снаряде она получила неофициальный титул «королева брусьев». Также Хоркина — девятикратная чемпионка мира и 13-кратная чемпионка Европы. В 2002 году в Анахайме она стала первой женщиной — трижды абсолютной чемпионкой мира.

После завершения спортивной карьеры занялась общественной и политической деятельностью. В 2007 году Хоркина была избрана депутатом Государственной думы V созыва. Имеет воинское звание полковника запаса.

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