Как в России отметили Крещение

В ночь с 18 на 19 января в России прошли традиционные крещенские купания. Люди по всей стране окунаются в проруби, делать это рекомендуется только под присмотром спасателей. По-другому крещенские проруби, обычно вырубаемые в форме креста, называют «иордани». По преданию, Иисус Христос в 30 лет принял крещение в реке Иордан.

Купание на Крещение — это не церковная, а народная традиция. Некоторые священники критикуют ее за риск для здоровья и суеверное отношение к религии. Так, распространено убеждение, что окунание «смывает все грехи». Однако Церковь отрицает это. В то же время Патриарх Кирилл призывал не ругать сторонников традиции за предрассудки и отмечал, что после проруби действительно можно «почувствовать силу божественной благодати».

Традицию поддерживает президент России Владимир Путин, который окунается в прорубь почти ежегодно. В прошлом году Кремль сообщил, что он «последовал своей традиции» и искупался в Подмосковье, но фото и видео на этот раз не показали.

В Москве к Крещению в этом году подготовили места для купаний на 42 площадках в девяти округах из 12. В Санкт-Петербурге сделали 22 проруби в 12 из 18 районов города. Официальные купели оборудованы теплыми раздевалками и безопасными спусками, на месте дежурили врачи и волонтеры.