Российские самбисты выиграли четыре золота в первый день Евро-2024

Российские самбисты в первый день чемпионата Европы 2024 года стали обладателями четырех золотых медалей. Об этом сообщила пресс-служба турнира, поддерживаемого банком ВТБ и компанией «Роснефть».

В категории до 79 кг у мужчин в спортивном самбо первенствовал Илья Затылкин, у девушек золотые медали выиграли Юлия Молчанова, Алена Алехина и Ксения Задворнова.

В боевом самбо российские мужчины дважды стали первыми — чемпионами стали Михаил Кашурников и Ай-Херел Хертек. У женщин звание чемпионок Европы добыли София Истомина и Вера Лоткова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее в Госдуме не исключили отмены части соревнований ОИ-2024.