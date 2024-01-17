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Хотела только дом, машину и собаку: Мишель Обаме — 60

Жене бывшего президента США Мишель Обаме исполнилось 60 лет

Мишель Обама родилась в небогатой семье в Чикаго. Будущая первая леди США жила в одной комнате с братом и делила с ним двухъярусную кровать. В своей автобиографии «Becoming. Моя история» Мишель призналась, что в детстве мечтала совсем не о Белом доме — она хотела двухэтажный дом с лестницей, четырехдверный универсал и собаку.

После школы Мишель поступила в Принстонский университет и получила степень бакалавра в области искусства, а потом пошла в юридическую школу Гарварда. Со своим будущим мужем Мишель познакомилась, когда стала стажеркой в фирме «Сидли Остин». Их первое свидание прошло в Baskin-Robbins.

В 2010 году Forbes назвал ее самой влиятельной женщиной мира. Первую леди американцы любили больше, чем ее мужа-президента. Сам Барак Обама относился к этому с юмором. Мишель же, несмотря на свою популярность, не могла отделаться от мысли, что люди постоянно ее критикуют.

В 2023 году СМИ и эксперты говорили, что Мишель может баллотироваться на пост президента США. Но еще в 2019-м она заявила, что шансы на ее выдвижение в качестве кандидата нулевые.

«В жизни есть три постоянные вещи: смерть, налоги и то, что Мишель не баллотируется в президенты», — шутил Барак Обама.

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