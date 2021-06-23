Умер легендарный диктор Виктор Балашов
Советский и российский диктор Виктор Балашов скончался на 97 году жизни. Об этом сообщает телеканал «Россия-24». Причины смерти не называются.
Виктор Балашов родился 24 декабря 1924 года в Москве. Отец - Иван Балашов, командовал дивизией, погиб под Смоленском. Сам Виктор пошел добровольцем в Красную армию в 1942 году в возрасте 18 лет. Сражался на Волховском и Ленинградском фронтах. Был тяжело ранен.
С 1944 года стал диктором Всесоюзного радио, а в 1947-м пришел работать в Московский телецентр (Центральная студия телевидения). Вел главную информационную программу страны «Время», телепередачи «Победители», «Клуб фронтовых друзей» и «Огоньки». Именно он 12 апреля 1961 года первым сообщил гражданам СССР о полете Юрия Гагарина в космос.
О времени и месте прощания с Балашовым пока не сообщается.
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