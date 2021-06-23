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Умер легендарный диктор Виктор Балашов

Советский и российский диктор Виктор Балашов скончался на 97 году жизни. Об этом сообщает телеканал «Россия-24». Причины смерти не называются.

Виктор Балашов родился 24 декабря 1924 года в Москве. Отец - Иван Балашов, командовал дивизией, погиб под Смоленском. Сам Виктор пошел добровольцем в Красную армию в 1942 году в возрасте 18 лет. Сражался на Волховском и Ленинградском фронтах. Был тяжело ранен.

С 1944 года стал диктором Всесоюзного радио, а в 1947-м пришел работать в Московский телецентр (Центральная студия телевидения). Вел главную информационную программу страны «Время», телепередачи «Победители», «Клуб фронтовых друзей» и «Огоньки». Именно он 12 апреля 1961 года первым сообщил гражданам СССР о полете Юрия Гагарина в космос.

О времени и месте прощания с Балашовым пока не сообщается.

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Диктор Центрального телевидения СССР Виктор Иванович Балашов, 1960-е Диктор Центрального телевидения СССР Виктор Иванович Балашов, 1960-е
Бывший американский разведчик в ФРГ, сержант армии США Владимир Слобода, заявивший о прекращении работы на США и попросивший предоставить ему политическое убежище в СССР, и диктор Центрального телевидения Виктор Иванович Балашов (слева направо) в студии во время телеэфира, 1960 год Бывший американский разведчик в ФРГ, сержант армии США Владимир Слобода, заявивший о прекращении работы на США и попросивший предоставить ему политическое убежище в СССР, и диктор Центрального телевидения Виктор Иванович Балашов (слева направо) в студии во время телеэфира, 1960 год
Диктор Виктор Балашов, 1971 год Диктор Виктор Балашов, 1971 год
Диктор Виктор Балашов, 1991 год Диктор Виктор Балашов, 1991 год
Главный режиссер Калерия Кислова, диктор Нонна Бодрова, режиссер Татьяна Петровская, спортивный комментатор Василий Кикнадзе, ведущая информационных программ Арина Шарапова и диктор Виктор Балашов (слева направо) в аппаратной, 1998 год Главный режиссер Калерия Кислова, диктор Нонна Бодрова, режиссер Татьяна Петровская, спортивный комментатор Василий Кикнадзе, ведущая информационных программ Арина Шарапова и диктор Виктор Балашов (слева направо) в аппаратной, 1998 год
Диктор Виктор Балашов на ХХ Благотворительном балу российских журналистов в конгресс-холле Центра международной торговли на Краснопресненской набережной, 2010 год Диктор Виктор Балашов на ХХ Благотворительном балу российских журналистов в конгресс-холле Центра международной торговли на Краснопресненской набережной, 2010 год
Диктор Виктор Балашов (слева), бизнесмен Виктор Батурин с подругой Илоной и сыновьями в музее, посвященном Великой Отечественной войне в Сочи, 2008 год Диктор Виктор Балашов (слева), бизнесмен Виктор Батурин с подругой Илоной и сыновьями в музее, посвященном Великой Отечественной войне в Сочи, 2008 год
Генеральный директор &laquo;Первого канала&raquo; Константин Эрнст, народный артист СССР, диктор Игорь Кириллов и диктор Виктор Балашов (слева направо) на презентации телеканала &laquo;Победа&raquo; в Международном мультимедийном пресс-центре МИА &laquo;Россия сегодня&raquo; в Москве, 2019 год Генеральный директор &laquo;Первого канала&raquo; Константин Эрнст, народный артист СССР, диктор Игорь Кириллов и диктор Виктор Балашов (слева направо) на презентации телеканала &laquo;Победа&raquo; в Международном мультимедийном пресс-центре МИА &laquo;Россия сегодня&raquo; в Москве, 2019 год
Президент России Владимир Путин и диктор Виктор Балашов, награжденный орденом Почета, на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля, 2015 год Президент России Владимир Путин и диктор Виктор Балашов, награжденный орденом Почета, на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля, 2015 год
Диктор Виктор Балашов, 2019 год Диктор Виктор Балашов, 2019 год
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Диктор Центрального телевидения СССР Виктор Иванович Балашов, 1960-е
Бывший американский разведчик в ФРГ, сержант армии США Владимир Слобода, заявивший о прекращении работы на США и попросивший предоставить ему политическое убежище в СССР, и диктор Центрального телевидения Виктор Иванович Балашов (слева направо) в студии во время телеэфира, 1960 год
Диктор Виктор Балашов, 1971 год
Диктор Виктор Балашов, 1991 год
Главный режиссер Калерия Кислова, диктор Нонна Бодрова, режиссер Татьяна Петровская, спортивный комментатор Василий Кикнадзе, ведущая информационных программ Арина Шарапова и диктор Виктор Балашов (слева направо) в аппаратной, 1998 год
Диктор Виктор Балашов на ХХ Благотворительном балу российских журналистов в конгресс-холле Центра международной торговли на Краснопресненской набережной, 2010 год
Диктор Виктор Балашов (слева), бизнесмен Виктор Батурин с подругой Илоной и сыновьями в музее, посвященном Великой Отечественной войне в Сочи, 2008 год
Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, народный артист СССР, диктор Игорь Кириллов и диктор Виктор Балашов (слева направо) на презентации телеканала «Победа» в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Москве, 2019 год
Президент России Владимир Путин и диктор Виктор Балашов, награжденный орденом Почета, на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля, 2015 год
Диктор Виктор Балашов, 2019 год
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