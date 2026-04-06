Звезду сериалов «СашаТаня» и «Универ» внесли в базу «Миротворца»

Российскую актрису Валентину Рубцову, известную по ролям в сериалах «СашаТаня» и «Универ», внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, данные актрисы появились на сайте в понедельник. На Украине Рубцову обвинили якобы в покушении на суверенитет и территориальную целостность государства, а также публичное одобрение действий России.

Администраторы сайта «Миротворец» объяснили включение ее в список тем, что в одном из интервью она назвала Крым российским.

В феврале в базу сайта «Миротворец» попал российский телеведущий Дмитрий Хрусталев. Это произошло после его участия в программе «Шаг к мечте». В передаче артист свозил четырех мальчиков из Макеевки на танковый полигон, где прокатил их на технике и дал пострелять из автоматов и орудий. На сайте «Миротворца» Хрусталева обвинили в пропаганде «войны, российского фашизма и нацизма», а также в «публичной поддержке российской агрессии и участии в мероприятиях, направленных на героизацию военных преступников».

Ранее в базу «Миротворец» попал Герой России, державший оборону в ДНР 68 дней.