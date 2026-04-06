В Финляндии испугались российских войск на границе

Генерал Квинен: Россия хочет усилить военное присутствие у границ с Финляндией
После окончания конфликта на Украине Россия якобы будет стремиться укрепить свое военное присутствие на границе с Финляндией. Об этом в интервью польскому порталу Defence24 рассказал генерал в отставке и бывший командующий Силами обороны страны Тимо Кивинен.

Кивинен отметил, что сейчас «значительная часть» сухопутных российских войск участвует в конфликте на Украине, и это влияет на военную обстановку вдоль границы с Финляндией. Однако после конфликта Россия может увеличить свое военное присутствие у границ с Финляндией, считает он.

«Нам известно, что Россия восстанавливает и реорганизует свои военные структуры, включая Ленинградский военный округ, и что в долгосрочной перспективе она будет стремиться значительно усилить свое военное присутствие вблизи границ Финляндии. Разумно предположить, что после окончания войны против Украины Россия расширит свой военный потенциал в этом регионе», — отметил он.

Также в интервью Квинен рассказал, что Финляндия является «прифронтовым государством», а российская угроза носит для нее «экзистенциальный характер». Также он подчеркнул, что страны, которые находятся на «линии фронта», должны обладать «не только современной техникой, но и достаточно большими и хорошо подготовленными резервами».

В феврале посол России в Хельсинки Павел Кузнецов рассказал, что финские власти не скрывают, что готовятся к военному противостоянию с Россией. А в конце марта зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что Финляндия уже включилась в войну с Россией, пропуская летящие украинские беспилотники.

В апреле президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия может «нанести удар» по Лондону так же легко, как и по Хельсинки.

Ранее финский политик указал России на сигналы Европы о подготовке к войне.

 
