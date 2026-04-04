К черту умные колонки — здравствуй, Советский Союз. Ретрограды, вы довольны?

В интересное время живем, товарищи! Что ни день, то новые события, инициативы, заявления, мнения, предложения. Можно буквально в любое время дня и ночи открыть ленту новостей и прочитать какое-нибудь феерическое высказывание. Например, не так давно я с удивлением для себя узнала, что умные колонки следят за своими хозяевами — подслушивают разговоры, фиксируют распорядок дня, записывают по заданию мошенников и прочих проходимцев, чем вы там дома занимаетесь. Сначала об этом заявил эксперт лаборатории Касперского, потом его мнение подтвердили в петербургской полиции. И даже тревожные симптомы проникновения злоумышленников в колонку описали: она произвольно мигает, сама включает музыку или заводит разговоры — в общем, ведет себя подозрительно.

Я и раньше своей колонке не то чтобы доверяла. За шесть лет, проведенных вместе, у нас с ней случалось всякое, включая необъяснимое фиолетовое свечение. И если когда-то мы с друзьями шутили на тему «бунта машин», то теперь стало не до смеха. Окончательно пригвоздил умные колонки глава СПЧ Валерий Фадеев:

«Мера очень простая — не надо пользоваться умными колонками. Какие умные колонки? Если вы хотите послушать музыку, ну возьмите диск поставьте... Просто не надо покупать колонки — мой совет».

Тут, как говорится, комментировать — только портить. Действительно, дисков же сейчас завались, а особенно проигрывателей для них — стоят пылятся в каждом доме лет этак 15-20, не меньше. И неважно, что за пару дней до этого заявления производители колонок уже выступали с утверждениями об их безопасности, приводили веские аргументы, рассказывали про шифрование и умные протоколы. Эти скучные детали остались за кадром: в глазах общественного деятеля старшего поколения сама возможность общения с техникой голосом — это сюрреализм.

Дальше — больше. Разгромив колонки, Фадеев взялся за пылесосы: «Сейчас информация прошла, что пылесосы подглядывают — там тоже же камера есть. Ну не покупайте пылесосы, если вы боитесь, что за вами подглядывают. Очень простое решение — веник есть, швабра. Шваброй пол помойте... Швабра — это средство от подглядывания пылесосом». В последней сентенции, конечно, содержалась изрядная доля юмора, но все-таки…

Как говорится, продолжите логический ряд. Вместо колонок — диски, вместо пылесоса — швабра. Вместо мобильного телефона — стационарный (это как раз глава Ростелекома Михаил Осеевский на днях всем порекомендовал иметь в каждом доме). Что там еще? Часы электронные — не дело, не дадим потомкам забыть стрелки и циферблат! Электрические чайники и стиральные машины — туда же, через них преступники тоже следят. Вполне себе нормально воду подогреть на плите, белье — в ванной руками простирнуть или вообще в баке вскипятить. Слишком молоды и не застали этого прекрасного метода? А мне вот в детстве повезло — часами оно варилось в этих огромных чанах в нашей коммуналке на Невском, штукатурка со стен отваливалась и дышать было нечем.

С чем там еще хорошо бы расправиться? Электрические зубные щетки, массажеры и прочие гаджеты — туда же, в топку, зубы по старинке почистите, не сахарные небось. Посудомоечные машины — пережиток буржуазного прошлого и рассадник микробов, мойте посуду руками — чище, привычнее, быстрее, безопаснее.

И, наконец, самый главный враг — умные весы! Вот уже кто знает о вас все! Такое никакой умной колонке и не снилось. Весь ваш жир и мышцы передают, куда надо, при каждом взвешивании, не говоря уж о биологическом возрасте — страшное дело, в общем. Купите нормальные весы со стрелочкой и не выпендривайтесь. Можно, конечно, и совсем аналоговые — с гирьками, но мы же не ретрограды какие-то. А еще лучше — пользуйтесь книгой о вкусной и здоровой пище 1964 года издания — и будет вам счастье. Кофе можно и ручками помолоть, а то кофемолка тоже не дремлет, если она электронная.

Говорят, сейчас в моде ностальгия по Советскому Союзу. Для всех скучающих хорошие новости: мы стремительно движемся в обожаемое вами время!

Наконец-то можно будет не на старых фотографиях, а в реальной жизни испытать на себе все прелести советского быта. Пожить, так сказать, аналоговой жизнью, о которой так долго говорили все просветленные коучи и гуру мира, очиститься от всей цифровой шелухи.

Жаль, что нельзя любителей советского быта селить отдельно. Есть же такой опыт в разных странах — например, общины амишей в Америке. Они отказываются пользоваться благами цивилизации и живут как в XIX веке, не мешая при этом основному населению страны, для которого важны такие вещи, как наука, эволюция и технический прогресс.

Одно утешает: запрещать нам покупку умных колонок и техники пока вроде бы никто не собирается. Хотя продажи стационарных телефонов уже рвутся ввысь, несмотря на технические сложности с их подключением. Так что я бы на нашем с вами месте не расслаблялась. А за колонкой я теперь внимательно слежу, чтобы при случае сразу ее обезвредить. Выдерну из розетки — и все, только меня эти плохиши и видели. Жаль, дисков давно нет, но не беда! Музыка, она же в сердце. Буду вокальные способности развивать. Заранее прошу прощения у соседей.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.