Количество погибших в результате непогоды в Дагестане увеличилось до трех

СК России: число погибших при наводнениях в Дагестане детей возросло до трех
МЧС РФ по Республике Дагестан

Количество детей, погибших в результате непогоды в Дагестане, возросло до трех. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По данным следствия, 5 апреля в Дербентском районе автомобиль с пятью пассажирами унесло потоком воды в канал, в результате чего погибли два ребенка, находившиеся в салоне. По факту происшествия СК возбудил уголовные дела.

«Следственными органами СК России по Республике Дагестан возбуждены два уголовных дела <...> по признакам преступлений, предусмотренных ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

Следствие считает, что водитель принял решение о перевозке людей, несмотря на очевидную опасность и затопление дорожного полотна.

До этого стало известно, что в результате наводнения в Дагестане погибла пятилетняя девочка. Сообщалось, что ребенка унесло течением после подъема уровня воды на участке федеральной трассы в районе поселка Мамедкала.

В ночь на 5 апреля в Дагестане произошло уже второе за последние дни наводнение, его причиной стали обильные дожди. В нескольких районах республики зафиксировали камнепады и селевые потоки, которые перекрыли автомобильные дороги. Пресс-служба МЧС России заявила о прорыве земляного вала водохранилища в Дербентском районе.

Ранее Путин поручил созвать совещание по ситуации в Дагестане.

 
