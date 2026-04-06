Самойлова вспомнила, как ее называли «терпилой» после измены Джигана

Модель и блогерша Оксана Самойлова рассказала в Telegram-канале, что получает хейт после развода с рэпером Джиганом.

Самойлова вспомнила 2020 год, когда вернулась к Джигану после измены. Она намекнула на то, что хейтеры никогда не будут довольны ее поведением.

«В 2020 меня всей страной называли терпилой… В 2025 ненавидели за то, что выбрала себя… Вывод: живи по сердцу. У нас всего лишь по одной жизни», — поделилась блогерша.

Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом 9 октября 2025 года. Первый суд по делу о разводе состоялся 28 октября. На него Самойлова приехала с двумя операторами и режиссером, занимающимся съемками реалити о ее семье. Журналистам она заявила, что спасти ее брак возможно, только если ее супруг «повзрослеет».

1 апреля 2026-го в Савеловском районном суде прошло первое заседание по существу о признании брачного контракта знаменитостей недействительным. Адвокат Самойловой рассказал, что модель отдала экс-супругу половину совместно нажитого имущества. В этот же день модель и рэпер официально развелись.

Ранее Оксана Самойлова объяснила, почему оставила дом Джигану.