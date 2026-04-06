«Разбились наши бойцы». Командир авиакорпуса Северного флота погиб при крушении Ан-26 в Крыму

Одним из 29 погибших при крушении военно-транспортного самолета Ан-26 31 марта в Крыму оказался командир смешанного авиационного корпуса Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Трагедия произошла без поражающего воздействия, борт врезался в скалу. Заслуженный летчик России Вадим Базыкин сообщил «Царьграду», что из-за природных особенностей в районе, где произошла авиакатастрофа, самолет «всегда тянет к одной из сторон».

При крушении военно-транспортного самолета Ан-26 в Крыму 31 марта погиб командир смешанного авиационного корпуса Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко. Об этом в ходе совещания рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«На прошлой неделе произошла трагедия — на самолете в Крыму разбились наши бойцы, воины-североморцы. Среди них, к сожалению, командир смешанного авиационного корпуса Северного флота Александр Иванович Отрощенко»,

— сказал глава региона.

Также на совещании Чибис объявил минуту молчания в память о жертвах авиакатастрофы.

Что известно о крушении

Вечером 31 марта РИА Новости со ссылкой на Минобороны России написало, что около 18:00 была потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26, который совершал плановый полет над Крымом. Подчеркивалось, что «поражающего воздействия по самолету не было».

Спустя несколько человек пресс-служба министерства объявила, что воздушное судно разбилось, а все находившиеся на борту люди, — шесть членов экипажа и 23 пассажира, — погибли . Предварительной версией трагедии назвали техническую неисправность. При этом РИА Новости, ссылаясь на источник, уточнило, что самолет врезался в скалу . По данным газеты «Коммерсантъ», борт направлялся на военный аэродром Кача под Севастополем.

На следующий день в Следственном комитете России возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним». Как раскрыли в пресс-службе ведомства, крушение произошло в районе села Куйбышево Бахчисарайского района, а поисковые мероприятия проводились «в горном лесном массиве». Также в СК уточнили, что погибли семь членов экипажа и 22 пассажира.

Позже Чибис рассказал, среди погибших оказались военнослужащие Северного флота . Губернатор выразил соболезнования семьям жертв крушения и пообещал оказать необходимую помощь и поддержку. А губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что находившиеся на борту военные с честью выполняли свой долг: «Как военный летчик, это известие воспринимаю особенно остро. Экипаж Ан-26 и парни, которые находились на борту, — настоящие профессионалы, одни из лучших, кто с честью выполнял свой воинский долг. Они были верны присяге, делу, которому служили, и до конца оставались верны своему призванию».

Версии произошедшего

Пресс-служба Северного флота в беседе с порталом «СеверПост» отказалась разглашать подробности произошедшего в Крыму, указав, что информацию по расследованию может публиковать только Следственный комитет. Представители флота добавили, что озвученная Минобороны версия о технической неисправности самолета — это «тот минимум информации, который будет находиться в открытом пространстве».

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой в комментарии News.ru отметил, что обычно подобные крушения происходят либо из-за человеческого фактора, либо из-за неисправности.

«То, что [Ан-26] врезался в скалу, говорит, что на борту были неполадки, самолет начал терять высоту и, к несчастью, столкнулся с наземным препятствием. Ошибка пилотов в данной ситуации маловероятна. Экипаж был опытный и, скорее всего, делал все, чтобы предотвратить эту трагедию »,

— сказал летчик.

При этом Липовой выразил удивлением самим фактом подобного происшествия. По его словам, в Крыму нет настолько высоких гор, которые самолет не смог бы преодолеть хотя бы при одном работающем двигателе .

Заслуженный летчик России Вадим Базыкин в разговоре с «Царьградом» также предположил, что причина трагедии может быть связана либо с отказом двигателей, либо «с заправкой»:

«Мне кажется, все равно это технический отказ. Мое ощущение, как летчика-испытателя, что, возможно, отказали двигатели. Но другой вопрос, в том, что на этом самолете отказывать нечему. Он древний, надежный, проверенный. <…> Поэтому, мне кажется, все-таки что-то с моторами было. Либо с заправкой, либо с моторами ».

При этом он рассказал, что работал в этом районе около трех лет, и знает об особенностях воздушных потоков в этой местности. Дело в том, что в Бахчисарайском районе расположены горы высотой от 1200 до 1500 м, которые неравномерно прогреваются в течение дня и вечера. Из-за этого с теневой стороны формируются нисходящие потоки, которые приводят к значительной разнице в давлении, и самолет «всегда тянет к одной из сторон» .

«Сегодняшние условия полетов такие, что на больших высотах нельзя летать, чтобы противник тебя не видел. Поэтому они стараются летать на минимально безопасных высотах. Вот высота горы, которая есть, и еще прибавляется 900 метров. То есть, если там гора высотой 1400 метров, значит, еще 900 метров, 2300 минимально безопасная высота. Он должен, по сути, летать на этой высоте. Если он летел ниже, значит у него было такое задание», — добавил Базыкин.

Он резюмировал, что с такими сложными ветрами, особенно если на борту, помимо пассажиров, был груз, самолет бы при отказе всего одного мотора уже не смог бы набирать высоту.