ФСИН подтвердила смерть фигуранта по делу о теракте в «Крокусе»

В главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве подтвердили смерть одного из осужденных по делу о теракте в «Крокусе». Об этом сообщает ТАСС.

«6 апреля в камере СИЗО-1 был обнаружен без признаков жизни осужденный к пожизненному лишению свободы, совершивший акт суицида. На место происшествия незамедлительно прибыл медицинский работник учреждения, проведены реанимационные мероприятия, но положительного результата они не дали», — говорится в сообщении.

В понедельник ряд Telegram-каналов писал, что один из осужденных хотел свести счеты с жизнью в СИЗО «Матросская тишина».

12 марта 2026 года Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по делу о теракте в «Крокусе». Четверых исполнителей приговорили к пожизненному лишению свободы. 11 пособников террористов также получили пожизненные сроки. Еще четверо обвиняемых проведут в колониях от 19 до 22 лет. Исполнителям также назначили штраф в размере 990 тысяч рублей. Помимо этого с фигурантов взыскали более 200 миллионов рублей в пользу потерпевших.

