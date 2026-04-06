Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

В США объяснили, что дало Трампу возможность прекратить поддержку Украины

Экс-советник Болтон: европейцы поддались на провокации Трампа
Sebastian Scheiner/Reuters

Отказ Европы поддержать США в операции против Ирана дал американскому президенту Дональду Трампу возможность прекратить поддерживать Украину. Об этом в соцсети X написал бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

«Европейцы совершили критическую ошибку, заявив: «Иран — это не наша война», проигнорировав вопрос Ирана и попавшись на провокацию Трампа. Европа находится в пределах досягаемости иранских ракет. Закрытие Ормузского пролива угрожает ее экономике. Все это дало Трампу прекрасную возможность прекратить поддержку Украины со стороны США», — написал он.

Болтон приложил к посту свою статью для издания The Telegraph, в которой он написал, что обсуждения иранского вопроса «переплелось» с дискуссией по поводу Украины, и это привело к «проблемам». Он подчеркнул, что отношения ЕС и США ухудшились, и появилась возможность выхода США из НАТО. И это служит интересам России и Китая, считает Болтон.

«Раскол Атлантического альянса был ключевой целью Советского Союза во время холодной войны. Неспособность достичь этой цели стала одной из многих причин поражения Кремля в этом конфликте. Сейчас нам меньше всего нужно служить интересам Китая и России, выполняя за них их работу», — отметил он.

Болтон подчеркнул, что сейчас европейцам нужно «сохранять спокойствие» перед лицом провокаций Трампа. Также ЕС должен «прекратить дальнейшее ухудшение трансатлантических связей и начать мыслить стратегически», считает он.

1 апреля газета Financial Times написала, что Трамп пригрозил прекратить поставки оружия Украине, чтобы оказать давление на европейских союзников и побудить их помочь в разблокировке Ормузского пролива. Также постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер отметил, что Трамп пересматривает все, что связано с НАТО, включая поддержку Украины.

Кроме того, в начале апреля Трамп заявил, что всерьез рассматривает возможность выхода США из НАТО.

Ранее Болтон назвал победой Ирана вывод войск США без возобновления работы Ормузского пролива.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
