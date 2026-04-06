В США объяснили, что дало Трампу возможность прекратить поддержку Украины

Отказ Европы поддержать США в операции против Ирана дал американскому президенту Дональду Трампу возможность прекратить поддерживать Украину. Об этом в соцсети X написал бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

«Европейцы совершили критическую ошибку, заявив: «Иран — это не наша война», проигнорировав вопрос Ирана и попавшись на провокацию Трампа. Европа находится в пределах досягаемости иранских ракет. Закрытие Ормузского пролива угрожает ее экономике. Все это дало Трампу прекрасную возможность прекратить поддержку Украины со стороны США», — написал он.

Болтон приложил к посту свою статью для издания The Telegraph, в которой он написал, что обсуждения иранского вопроса «переплелось» с дискуссией по поводу Украины, и это привело к «проблемам». Он подчеркнул, что отношения ЕС и США ухудшились, и появилась возможность выхода США из НАТО. И это служит интересам России и Китая, считает Болтон.

«Раскол Атлантического альянса был ключевой целью Советского Союза во время холодной войны. Неспособность достичь этой цели стала одной из многих причин поражения Кремля в этом конфликте. Сейчас нам меньше всего нужно служить интересам Китая и России, выполняя за них их работу», — отметил он.

Болтон подчеркнул, что сейчас европейцам нужно «сохранять спокойствие» перед лицом провокаций Трампа. Также ЕС должен «прекратить дальнейшее ухудшение трансатлантических связей и начать мыслить стратегически», считает он.

1 апреля газета Financial Times написала, что Трамп пригрозил прекратить поставки оружия Украине, чтобы оказать давление на европейских союзников и побудить их помочь в разблокировке Ормузского пролива. Также постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер отметил, что Трамп пересматривает все, что связано с НАТО, включая поддержку Украины.

Кроме того, в начале апреля Трамп заявил, что всерьез рассматривает возможность выхода США из НАТО.

Ранее Болтон назвал победой Ирана вывод войск США без возобновления работы Ормузского пролива.