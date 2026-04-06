Суд вынес приговор экс-губернатору Курской области Смирнову по делу о взятках

Ленинский суд Курска приговорил бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 млн рублей по делу о взятках. Об этом сообщает ТАСС.

Суд также конфисковал у Смирнова сумму полученных взяток в размере 20,95 млн рублей.

2 апреля экс-губернатор признал вину по делу о взятках при строительстве фортификационных сооружений в Курской области. Он рассказал, что брать проценты с компаний за заключение контрактов ему предложил его предшественник Роман Старовойт. В виде «откатов» Старовойт получил 100 млн рублей, Смирнов — 30 млн.

Сторона обвинения просила приговорить Смирнова к 15 годам колонии и штрафу в 500 млн рублей. Кроме того, прокурор настаивал на конфискации у подсудимого 20,95 млн рублей. Издание «Курские известия» раскрыло, что суд арестовал недвижимость, принадлежащую Смирнову и его супруге. Это два земельных участка и два здания на улице Тускарной, а также на помещение на улице Дружининской в Курске и автомобиль Mercedes. Защита бывшего главы региона при этом настаивала на условном сроке.

