Фанаты «Зенита» не будут скандировать оскорбления в адрес «Спартака» в честь Пасхи

Фанаты «Зенита» откажутся от оскорблений «Спартака» на матче Кубка России
Григорий Сысоев/РИА Новости

Объединение болельщиков «Зенита», которое называется «Ландскрона», в своем Telegram-канале сообщило, что на матче полуфинала Пути регионов Кубка России против «Спартака» не будет использовать оскорбительные скандирования.

«Послезавтра нас ждет встреча со «Спартаком». Последний раз такое фанатское противостояние было почти 5 лет назад – и вот уже близится новое! Нет смысла говорить об ажиотаже и уровне накала страстей. В связи с этим мы хотели бы обратиться к вам с просьбой не превращать данный матч в «ад и Израиль», а провести его достойно», — сказано в сообщении.

Полуфинал Пути регионов Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» запланирован на 8 апреля в Петербурге на «Газпром Арене».

В турнирной таблице РПЛ после 23 туров «Спартак» (41 очко) занимает шестую строчку, отставая от возглавляющего таблицу «Краснодара» на 11 баллов. «Зенит» с 51 очком располагается на втором месте.

Ранее в «Спартаке» заявили о возвращении спартаковского духа.

 
