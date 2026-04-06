СМИ: судья незаконно вернула «авторитетам» имущество на 10 млрд рублей

РИА: в Краснодаре судья помогла бандитам вернуть имущество на 10 млрд рублей

Судья Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Ольга Борисова поспособствовала возврату имущества на сумму 10 млрд рублей членам преступной группировки в Краснодаре. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его данным, Борисова вызвалась воздействовать на судебный состав по просьбе сочинского криминального авторитета Рубена Татуляна, также известного как Робсон.

«При содействии должностных лиц суда... определением кассации были отменены аресты на объекты недвижимости в центре Краснодара стоимостью 10 миллиардов рублей», — передает агентство слова собеседника.

Отмечается, что речь идет о гостиничном комплексе Crowne Plaza.

Как пишет РИА, Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) направила в Генеральную прокуратуру РФ собранные материалы для осуществления антикоррупционных проверок в отношении ряда судей, в частности, Борисовой.

В феврале стало известно, что экс-судья Хасавюртовского райсуда Дагестана Султан Азизов, на которого ВККС разрешила завести уголовное дело о коррупции, отправился в зону специальной военной операции. Его подозревают в получении взятки в размере 2 млн рублей, незаконном обороте боеприпасов, а также в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств без цели сбыта.

Ранее СМИ сообщили о начале масштабной чистки среди российских судей.