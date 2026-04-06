«Раб божий или свободный я человек?» Почему Поклонская сменила имя и веру

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в интервью Ксении Собчак рассказала, что сменила имя на Радведу из соображений безопасности. По ее словам, за ней могут следить «украинские радикалы» и «преступные элементы». Также она объяснила, почему отказалась от христианства, отдав предпочтение язычеству. В рамках интервью Поклонская предстала в трех необычных для себя образах — в камзоле из «Матильды», кожаном костюме и в стиле «языческой готики». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Отказ от христианства

Бывший прокурор Крыма, советник генпрокурора России Радведа (Наталья) Поклонская в интервью Ксении Собчак объяснила, что ушла от христианства по собственной воле и без чьего-либо давления. По ее словам, это решение стало итогом личного пути, а не внезапного поворота .

«По сути, ничего не произошло, за исключением того, что я живая. Все люди в процессе своей жизни меняются, все движется, и в том числе я тоже», — сказала Поклонская. Видео опубликовано на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Она добавила, что ее нынешние взгляды выросли из собственного опыта и долгих внутренних размышлений. Поклонская подчеркнула, что хорошо знает христианство не со стороны, а изнутри, потому что прошла этот путь сама.

«И после этого ты получаешь какой-то опыт, и ты принимаешь решение: «Это мне близко, это вообще мое или не мое? Раб божий или свободный я человек?» — резюмировала Поклонская.

Осенью 2025 года Поклонская заявила о «разрыве всех отношений с христианством и вообще с любой авраамической религией». Также стало известно, что она исповедует язычество.

Переход бывшего крымского прокурора к новым убеждениям вызвал обсуждение. Религиовед Роман Лункин заявил газете «Взгляд», что такая перемена здесь вряд ли случайна. По его мнению, интерес к дохристианским мотивам в патриотической среде заметно вырос после начала СВО, и Поклонская тонко уловила этот запрос.

«Поклонская проявила себя как человек, тонко чувствующий атмосферу вокруг себя, настроения общества. Скорее всего, Поклонская ищет максимальной самореализации, понимает, с какими идеями она может ворваться в информационное пространство и вызвать удивление и сочувствие. Однако она не похожа на циничного гуру, который делает все ради наживы или исключительно ради эпатажа », – объяснил Лункин.

Он также отметил, что Поклонская и раньше выстраивала вокруг себя особый образ — «мягкий, почти сказочный», но при этом связанный с монархической темой и почитанием Николая II.

Смена имени

В этом же интервью Поклонская объяснила и другое решение, которое вызвало не меньший резонанс, — смену имени. По ее словам, речь шла не о символическом жесте, а о вполне практической мере, связанной с безопасностью ее семьи во время постоянных поездок по стране.

« Человек имеет право на смену имени в любом возрасте. Это было связано с обеспечением безопасности , потому что я очень часто езжу: Крым, Москва, еще какие-то республики. Билеты, естественно, оформляю на свое имя. Кроме того, со мной ездит и дочь. В рамках этого я решила, что нужно изменить и запутать [ситуацию], чтобы не было желающих поехать вместе со мной», — сказала Поклонская.

На уточняющий вопрос Ксении Собчак бывший прокурор Крыма ответила, что опасается не абстрактных угроз . По ее словам, речь идет о людях, которые могут следить за ней за деньги, в том числе по заданию «украинских радикалов» и «преступных элементов».

«Чтобы избежать дальнейших провокаций, чтобы как-то обеспечить безопасность себя и своих близких, я сменила имя», — объяснила Поклонская.

От Сталина до молчания после СВО

Дальше разговор ушел от личных перемен к оценкам прошлого и собственного места в событиях последних лет. Поклонская неожиданно тепло высказалась об Иосифе Сталине, хотя тут же напомнила: ее семью, как и многие другие, репрессии тоже не обошли стороной.

«Моя семья пострадала. Очень пострадала, как и многие другие. Репрессировали деда, дед остался в детском доме, лишился родителей… <…> Что касается такого великого руководителя, с которым наш народ великий добился и завоевал победу в Великой Отечественной войне, то, конечно, это человечище, это руководитель », — заявила Поклонская.

Затем бывший прокурор Крыма перешла к более близкой для себя теме — тому, как изменилась ее жизнь после начала СВО. По словам Поклонской, после недолгой работы в Россотрудничестве она ушла в прокуратуру именно потому, что не хотела оставаться в публичном поле . Она призналась, что переживала происходящее тяжело и сознательно выбрала непубличную работу, где не нужно делать политические заявления.

«Старалась не участвовать в политических, пропагандистских моментах, для меня это было очень трудно в плане ситуации между Россией и Украиной. Это две мои родные страны, я люблю и ту, и другую. Я не буду участвовать в разжигании межнациональной розни, ненависти. Я русскоязычная украинка. И я не представляю, как один на другого… Просто разжигать ненависть? Если твоя работа публичная, ты должна принимать ту или иную сторону, а я не хочу», — резюмировала Поклонская.

Поклонская — о Путине

Поклонская отдельно высказалась о президенте России Владимире Путине. Говоря о будущем страны и переменах в мировой политике, она назвала президента человеком, который формирует новую реальность — и для России, и шире.

«Это единство в многообразии… <...> Это надо запустить. Я за то, что говорит Владимир Владимирович. Путин — архитектор нового мира и новой России. Потому что все, что происходит, те решения, которые он принимает — очень ответственные, очень мало кто бы их принял», — заявила Поклонская.

По ее словам, речь идет о сломе прежней модели, в том числе однополярного мира, и о попытке выстроить другую систему. В этой логике Россия, как считает Поклонская, должна оформиться как сильное и влиятельное государство. Она добавила, что, несмотря на нынешние трагические события, этот процесс, по ее оценке, уже идет.

Провокационные образы Поклонской

В начале интервью Собчак отметила, что они решили, что, помимо разговора о «серьезных вещах», Поклонскую преобразят с помощью стилиста .

«Хочется увидеть в трех образах Наталью: немножко в Ньютон-образе, кожа, ночной портье и так далее. Хочется увидеть ее деловой, самой красивой депутатшой и политиком, назовем это так», — объяснила Собчак.

Стилист рассказала, что для третьего образа она взяла камзол из фильма Алексея Учителя «Матильда» вместе с российским кутюром и пышной прической. Большую часть интервью Поклонская записывала в черном деловом костюме. Периодически были показаны вставки, где она предстает в оговоренных с Собчак образах. Кроме них, она появилась в образе «языческая готика» .

Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Поклонская отметила, что это провокационные стили, но она согласилась в них предстать ради зрителей.

Из трех образов Поклонской больше всего понравился готический образ, который сама Собчак назвала «женщина-Чингисхан».