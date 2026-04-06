Россиянам объяснили, можно ли иметь несколько работ одновременно

Сотрудник, у которого есть основное место работы, имеет право состоять в трудовых отношениях по совместительству с одним и даже несколькими другими работодателями. Об этом RT сообщил адвокат Михаил Салкин.

По словам специалиста, трудовым законодательством не установлено ограничение по числу работодателей. Однако существуют ограничения по продолжительности труда по совместительству. Согласно общему правилу, такая работа не должна быть дольше четырех часов в день и половины месячной нормы общего рабочего времени.

При этом юрист отметил, что работник общей обязанности может не уведомлять своего основного работодателя о наличии работы по совместительству.

«Исключение составляют случаи, когда основная работа и предполагаемая работа по совместительству связаны с вредными и (или) опасными условиями труда. В такой ситуации совместительство не допускается, поскольку закон запрещает одновременную занятость работника на основной работе и по совместительству во вредных и опасных условиях труда», — отметил он.

Однако адвокат подчеркнул, что по Трудовому кодексу руководители организаций должны получать согласие на работу по совместительству.

