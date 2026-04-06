Россиянам объяснили, можно ли иметь несколько работ одновременно

Юрист Салкин: сотрудник может иметь несколько мест работы одновременно
Сотрудник, у которого есть основное место работы, имеет право состоять в трудовых отношениях по совместительству с одним и даже несколькими другими работодателями. Об этом RT сообщил адвокат Михаил Салкин.

По словам специалиста, трудовым законодательством не установлено ограничение по числу работодателей. Однако существуют ограничения по продолжительности труда по совместительству. Согласно общему правилу, такая работа не должна быть дольше четырех часов в день и половины месячной нормы общего рабочего времени.

При этом юрист отметил, что работник общей обязанности может не уведомлять своего основного работодателя о наличии работы по совместительству.

«Исключение составляют случаи, когда основная работа и предполагаемая работа по совместительству связаны с вредными и (или) опасными условиями труда. В такой ситуации совместительство не допускается, поскольку закон запрещает одновременную занятость работника на основной работе и по совместительству во вредных и опасных условиях труда», — отметил он.

Однако адвокат подчеркнул, что по Трудовому кодексу руководители организаций должны получать согласие на работу по совместительству.

Практикующий юрист Зара Горбушина до этого рассказала «Газете.Ru», что при привлечении к работе в праздничные дни работодатель обязан обеспечить сотруднику безопасные условия труда. В них входят соблюдение норм охраны труда, предоставление необходимых средств индивидуальной защиты, а также организацию перерывов для отдыха и питания.

Ранее россиянам рассказали, можно ли взять отпуск вместо больничного.

 
Кто может остаться без работы из-за замедления Telegram уже к концу 2026 года?
