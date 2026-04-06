Над Россией уничтожены 50 украинских беспилотников. Военная операция, день 1503-й

Александр Полегенько/ТАСС

Силы ПВО сбили 50 украинских ударных беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Ростовской областями, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей. Военнослужащие группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 15 орудий полевой артиллерии ВСУ в Харьковской области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

9:08

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин не боится НАТО. Его слова приводит в соцсети X журналистка ABC News Рэйчел Скотт.

8:49

Взрыв прогремел в Чернигове на севере Украины, сообщает украинский телеканал «Общественное».

8:37

ВСУ нанесли удар по территории шахты «Белореченская» в ЛНР, повреждена электроподстанция. Под землей находится 41 работник шахты, с ними установлена связь, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

8:25

В Новороссийске после атаки украинских беспилотников пострадали восемь человек, среди которых двое детей, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

8:12

Военнослужащие группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 15 орудий полевой артиллерии ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

8:05

🔴 Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 50 украинских БПЛА над регионами России.

8:00

Сегодня 1503-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

