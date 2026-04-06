Над Россией уничтожены 50 украинских беспилотников. Военная операция, день 1503-й

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин не боится НАТО. Его слова приводит в соцсети X журналистка ABC News Рэйчел Скотт.
Взрыв прогремел в Чернигове на севере Украины, сообщает украинский телеканал «Общественное».
ВСУ нанесли удар по территории шахты «Белореченская» в ЛНР, повреждена электроподстанция. Под землей находится 41 работник шахты, с ними установлена связь, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
В Новороссийске после атаки украинских беспилотников пострадали восемь человек, среди которых двое детей, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.
Военнослужащие группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 15 орудий полевой артиллерии ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
🔴 Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 50 украинских БПЛА над регионами России.
Сегодня 1503-й день военной операции на Украине.