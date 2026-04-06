Над Россией уничтожены 50 украинских беспилотников. Военная операция, день 1503-й

Силы ПВО сбили 50 украинских ударных беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Ростовской областями, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей. Военнослужащие группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 15 орудий полевой артиллерии ВСУ в Харьковской области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.