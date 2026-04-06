В США рейс задержали из-за роя пчел на двигателе самолета

Самолет авиакомпании American Airlines, готовившийся к вылету из аэропорта Шарлотт-Дуглас в Северной Каролине, был задержан примерно на час из-за роя пчел, обосновавшихся на двигателе, пишет UPI.

Насекомые облепили турбину воздушного судна незадолго до отправления, из-за чего вылет пришлось временно отложить. Один из пассажиров, Майк Маккаллоу, снял на видео, как к самолету прибыли пчеловоды и сотрудники авиакомпании, чтобы безопасно убрать рой.

На кадрах видно, как специалисты аккуратно собирают пчёл и помещают их в специальный контейнер для дальнейшей транспортировки. После того как насекомых удалось полностью убрать, самолёт вылетел в Сан-Франциско с задержкой примерно на один час.

Ранее туриста эвакуировали с горы после того, как его более 100 раз ужалили пчелы.