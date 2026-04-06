Еще один участник теракта в «Крокусе» пытался покончить с собой

Второй участник теракта в Крокусе пытался свести счеты с жизнью

Одного из участников теракта в «Крокусе» спасли медики после попытки покончить с собой. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, это террорист Джабраил Аушев, который находился в тюрьме «Красная Пресня». Он пытался совершить суицид, но специалисты оказали ему всю необходимую помощь и спасли.

Аушев, как и остальные участники теракта получил пожизненный срок. Он поставлял террористам оружие и боеприпасы.

При этом Аушев ранее уже пытался свести счеты с жизнью в момент, когда процесс еще продолжался, но и тогда он выжил благодаря своевременной помощи медиков. Также в суде он выразил желание отправиться на СВО.

Также до этого стало известно о том, что умер еще один фигурант дела, террорист Якубджони Юсуфзод. Он также свел счеты с жизнью. Его обвиняли в финансировании преступления.

Приговор участникам теракта, произошедшего в марте 2024 года в «Крокус Сити Холле» суд вынес 12 марта. 15 из 19 фигурантов получили пожизненные сроки. Всего от их действий пострадали более 300 человек, 147 умерли.

