«Решение принимала украинская сторона». В Курской области предотвратили теракт возле администрации

В Курске сотрудники ФСБ задержали агента украинской разведки, который намеревался устроить теракт против высокопоставленного областного чиновника. Мужчина отправлял кураторам фото и видео, сделанные у здания администрации Курской области, чтобы те сказали, где заложить взрывчатку. Преступника удалось взять, когда он забирал бомбу из тайника. В содеянном он признался.

Сотрудники ФСБ России задержали агента украинских спецслужб, который планировал покушение на высокопоставленного чиновника Курской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности.

Как раскрыли в спецслужбе, 51-летний уроженец города Ладыжина Винницкой области Украины, проживавший в Курской области, сам вышел на связь с представителем Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Мужчина предложил спецслужбе свои услуги по сбору и передаче информации о военных и гражданских объектах. Позже он получил задание по подготовке теракта «в отношении высокопоставленного должностного лица региона».

«Для этого он осуществил визуальное наблюдение за обстановкой рядом со зданием правительства Курской области с целью установления времени, маршрутов, способов прибытия и убытия, а также выбора места размещения взрывного устройства»,

— рассказали в ЦОС.

Спустя какое-то время украинского агента удалось задержать в тот момент, когда он забирал из тайника бомбу, начиненную осколками .

На допросе задержанный признался в содеянном. Его соучастников ищут. Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к совершению террористического акта», «Государственная измена», «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля», а также об отмывании денег, прохождении подготовки по организации терактов, участии в террористическом сообществе и незаконном хранении взрывчатки. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн подтвердил, что готовился теракт против высокопоставленного чиновника Курской области. Глава региона поблагодарил сотрудников ФСБ за то, что они «не допустили беды»:

«Самые искренние слова признательности коллегам из органов безопасности за слаженную и высококлассную работу. Чекисты надежно защищают безопасность нашей земли».

Показания задержанного

Представители ФСБ опубликовали видео допроса украинского агента. На записи мужчина рассказывает, что сфотографировал здание правительства Курской области с нескольких сторон, а также сделал видео обстановки рядом с ним. Эти файлы он отправил кураторам в ГУР.

«Сделал фото с разных сторон здания администрации, видео сделал. Отправил украинской стороне, так как решение принимала украинская сторона. Им нужны были сведения, посмотреть предполагаемые места, где можно положить взрывное устройство возле администрации», — сказал задержанный.

Также на видео показали рентгеновский снимок бомбы, которую мужчина пытался забрать.

3 апреля ФСБ также сообщила, что в Москве предотвратили теракт против высокопоставленного «руководителя правоохранительной системы». По данным ведомства, Служба безопасности Украины планировала дистанционно подорвать взрывное устройство во время посещения объектом бизнес-центра. Это могло привести к большому количеству жертв среди гражданского населения. Взрывчатка была заложена в багажник электроскутера, ее замаскировали под бытовую зарядную станцию.