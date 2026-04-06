Политолог раскрыла, возможен ли мир на Ближнем Востоке в ближайшей перспективе

Политолог-востоковед Каринэ Геворгян в беседе с «Ридусом» прокомментировала сообщения СМИ о том, что США и Иран обсуждают возможность введения режима прекращения огня. По мнению эксперта, в ближайшей перспективе остановки боевых действий на Ближнем Востоке ждать не стоит.

«Тегерану сейчас невыгодно вступать в переговоры. Тем более что пригнанная американцами в регион военная армада свидетельствует, что ни о каком прекращении огня пока речи нет. Завершение боевых действий в перспективе ближайших месяцев не просматривается», — сказала Геворгян.

Она подчеркнула, что нет смысла всерьез относиться к заявлениям о переговорах, пока не опубликованы официальные уведомления иранского руководства.

6 апреля портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США и Иран обсуждают возможность введения 45-дневного режима прекращения огня.

По их данным, в переговорах также участвуют региональные посредники в лице Пакистана, Египта и Турции, которые рассчитывают, что временное прекращение огня может стать шагом к завершению конфликта. При этом собеседники портала признали, что «шансов на достижение сделки в ближайшие 48 часов мало», однако переговоры могут помочь избежать дальнейшей эскалации — ударов по Ирану и ответных атак Тегерана по энергетической инфраструктуре стран Персидского залива.

Ранее в США заявили о крушении американского военного самолета А-10 вблизи Ирана.

 
