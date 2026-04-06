«Ты как тут оказался»: бывший муж Бузовой поздравил ее сестру с беременностью

Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов поздравил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сестру телеведущей Анну с беременностью.

Под постом Бузовой-младшей Тарасов передал поздравления от всей его семьи. Он назвал счастьем пополнение в семье блогерши. В комментариях поклонники высмеяли сообщение бывшего мужа телеведущей. Они поинтересовались, с каких пор Тарасов интересуется семьей Бузовой.

«Во приколист. Пипец как в тему», — отметила комментаторша.

«Ты как тут, братан, оказался?» — добавил поклонник блогерши.

«Каким дешевым способом сбитый летчик привлекает к себе внимание», — заявила другая пользовательница.

6 апреля Анна Бузова сообщила, что впервые станет матерью. Она показала видео, в котором запечатлена с округлившимся животом. Ольга Бузова поддержала сестру.

«Лапа, это такое счастье. Я рядом! Наслаждайся каждой секундой этого момента. Люблю, жду встречи. Не могу, как меня разрывает от любви и счастья за вас с Костей», — заявила телеведущая.

Ранее Гагарина взяла обратно свои слова о Бузовой.