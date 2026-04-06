Российские вакцины от рака включили в ОМС

Российские вакцины от рака включили в перечень обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова передает ТАСС.

«Теперь бесплатно по полису ОМС можно будет пройти лечение с использованием российских онковакцин. Прежде всего, это персонализированные, которые разрабатываются индивидуально под конкретного пациента и обучают его иммунитет бороться с опухолью», — сказал он.

Кроме того, по словам премьера, для лечения отдельных видов болезней крови и некоторых злокачественных опухолей станет возможным получить и CAR-T-клеточную терапию.

До этого Мишустин рассказывал, что CAR-T-терапия уже применяется: проведено 65 инфузий, и использование таких технологий, в том числе индивидуальных биомедицинских клеточных продуктов, активно развивается.

Премьер подчеркнул, что достигнутые результаты — лишь начало, и в будущем пациенты с онкологическими заболеваниями смогут получать необходимое лечение в рамках государственной системы.

Ранее в России обеспечили бесплатное лечение ВИЧ и туберкулеза в рамках программы ОМС.