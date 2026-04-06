Хит студии Ghibli впервые выйдет на большой экран в России

Впервые на большой экран в России выйдет хит студии Ghibli о пути к свободе «Возвращение кота» (2002). Об этом «Газете.Ru» сообщила кинопрокатная компания Vereteno, которая совместно с RWV Film выпустит анимационный фильм в кинотеатрах 30 апреля.

Спецпоказы фильма стартуют с 24 апреля в рамках проекта КАРО/АРТ. В Москве (киноцентр «Октябрь») фильм представит и обсудит со зрителями востоковед, автор канала «Pax Japonica» Николь Сукиасянц. В Краснодаре (КАРО 8 Галерея) фильм представит и обсудит со зрителями востоковед Александра Дружинина.

25 апреля состоится Всероссийская премьера «Возвращения кота в сети «Синема Парк & Формула кино», фильм покажут более чем в 20 городах.

По сюжету мультфильма по дороге из школы девочка по имени Хару спасает необычного кота с золотой цепочкой на шее, едва не попавшего под колеса грузовика. Спасенный кот оказывается принцем Кошачьего королевства, и к дому Хару прибывает торжественная кошачья процессия во главе с самим Королем, который благодарит ее и обещает щедрые дары. С этого момента жизнь героини стремительно меняется, открывая дверь в удивительное и непредсказуемое приключение.

«Возвращение кота» тесно связано с аниме «Шепот сердца» — именно в этой картине впервые появляется Барон Гумберт фон Зиккинген — изящная статуэтка кота, оживающая в воображении главной героини. В «Возвращении кота» Барон становится уже полноценным персонажем и получает собственную историю.

Аниме «Возвращение кота» ориентировано на семейную аудиторию и будет особенно близко юным зрителям, считают прокатчики. В сюжете легко угадываются мотивы классических сказок — от «Кота в сапогах» до «Алисы в Стране чудес», В отличие от более сложных по драматургии работ Хаяо Миядзаки, картина Хироюки Морита делает ставку на ясность повествования, легкий юмор и сказочную атмосферу.

