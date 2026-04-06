Разведка Южной Кореи назвала преемника Ким Чен Ына

Разведывательное управление Южной Кореи считает несовершеннолетнюю дочь Ким Чен Ына Ким Чжу Э его преемницей. Об этом пишет Independent.

Директор Национальной разведывательной службы (NIS) Южной Корее Ли Чон Сок отметил на закрытом брифинге, что Ким Чжу Э можно считать преемницей северокорейского лидера.

Independent пишет, что северокорейские СМИ называют Ким Чжу Э «самой любимой» и «уважаемой» дочерью Кима. Кроме того, ее присутствие вместе с отцом на важных мероприятиях подогревает слухи о том, что ее готовят к роли будущего лидера КНДР. Ли Чон Сок подчеркнул, что участие Ким Чжу Э в мероприятиях нужно для того, чтобы укрепить ее военный авторитет и «развеять скептицизм в отношении возможной женщины-преемницы».

Что касается сестры Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, то она «не обладает существенными полномочиями», сообщил он, ссылаясь на некие «достоверные разведывательные данные».

В конце марта специалист по Северной Корее Сон-Юн Ли рассказал южнокорейской газете The Korea Herald, что Ким Ё Чжон, которая возглавляет отдел пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии КНДР, является «самой опасной» женщиной в мире, и неизвестно, уступит ли она власть Ким Чжу Э.

Ранее Ким Чен Ын с дочерью осмотрел щенков и котят, а потом закурил.