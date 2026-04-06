Американский самолет-разведчик заметили у границ России

Американский самолет-разведчик совершает полет вдоль берегов Крыма и Краснодарского края над акваторией Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации утверждается, что небольшой самолет на базе бизнес-джета Bombardier ARTEMIS II вылетел из румынского города Констанца. Он пролетел мимо Крыма, добрался до границы России и Грузии, развернулся, а после пролетел вдоль границ РФ и вернулся в Румынию.

По данным агентства, до этого самолет минимум дважды совершил такой полет. Это же воздушное судно регулярно совершает облет Калининградской области.

1 апреля сообщалось, что два небольших самолета-разведчика стран — членов НАТО совершают полет вдоль границ Калининградской области России.

31 марта шведский Gulfstream IV заметили в воздушном пространстве Финляндии — в тот момент самолет кружил вблизи российской границы. Данные сервиса Flightradar24 свидетельствуют о том, что воздушное судно вылетело из аэропорта Тампере-Пирккала в Финляндии и затем направилось к границе России.

Ранее над Черным морем пролетел британский самолет-разведчик.

 
