Взрывчатка из США и причастность Киева. Повторит ли «Турецкий поток» судьбу «Северных потоков»?

В Москве не исключили, что Киев может быть причастен к попытке диверсии на газопроводе «Турецкий поток» на территории Сербии. Днем ранее сербские поисковые подразделения обнаружили взрывчатку и детонаторы для подрыва газовой инфраструктуры между Венгрией и Сербией. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто связал инцидент с другими попытками Украины повлиять на доступность российских энергоресурсов для стран Европы. Повторит ли «Турецкий поток» судьбу подорванных «Северных потоков» и как обезопасить трубопровод — в материале «Газеты.Ru».

Что известно и кто виноват?

На данный момент нет подлинных данных о том, кто именно стоит за попыткой подрыва газопровода с российским газом в Сербии, но можно предположить следы вмешательства Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Киев неоднократно был замешан в саботаже против критической энергетической инфраструктуры, связанной с Россией.

«С большой долей вероятности можно предположить, что и на этот раз какие-то следы вмешательства киевского режима будут обнаружены», — сказал Песков.

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что поисковые подразделения обнаружили взрывчатку и детонаторы для подрыва газовой инфраструктуры трубопровода «Турецкий поток» на участке между Венгрией и Сербией.

«Я думаю, мы знаем виновных не по именам, а по группам лиц. Любого, кого мы поймаем на попытке разрушить часть важнейшей инфраструктуры Сербии, мы безжалостно и сурово накажем», — предупредил Вучич.

Премьер-министр Венгрии был проинформирован о случившемся и объявил о созыве Совета обороны. Несмотря на то, что в своем выступлении Виктор Орбан не назвал имена подозреваемых, он вновь раскритиковал Украину за ее противодействие российской энергетике.

«Энергетический кризис, надвигающийся на Европу, беспрецедентен по масштабу. Именно поэтому нам еще больше понадобится энергия из России. Украина годами работает над тем, чтобы отрезать Европу от российской энергетики», — сказал он.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также связал этот инцидент с другими попытками Украины ограничить поставки российских энергоресурсов в Европу.

«Сначала украинцы организовали нефтяную блокаду. Затем они попытались установить полную нефтяную блокаду, используя беспилотники для атаки на нефтепровод «Дружба» в России, а теперь произошел этот случай, когда была обнаружена взрывчатка», — сказал министр.

Ранее Будапешт лишился поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» — прокачку еще в конце января приостановила Украина . По утверждению Киева, это связано с повреждением инфраструктуры. Венгерская сторона называет блокировку трубопровода политически мотивированной, заявляя, что ограничения на прокачку нефти не имеют технических причин.

Американская взрывчатка и венгерские выборы

На данный момент нет достоверной информации о том, кто был причастен к предотвращенной диверсии. Директор сербского Военного агентства безопасности Джуро Йованич сообщил, что взрывчатка, обнаруженная у газопровода, ведущего из Сербии в Венгрию, имеет американское происхождение.

«Открою вам деталь расследования — по маркировке на взрывчатке видно, что она произведена в США», — сказал он.

Йованич уточнил, что это вовсе не означает, что США являются и заказчиком и исполнителем диверсии. Однако в агентстве уверены, что подрыв планировал совершить иностранный гражданин.

Власти Украины опровергли свою причастность к инциденту . Спикер министерства иностранных дел Георгий Тихий в соцсети X сообщил, что страна не связана со взрывчаткой, обнаруженной у газопровода «Турецкий поток» в Сербии.

«Мы категорически отвергаем попытки ложно связать Украину с инцидентом со взрывчаткой, обнаруженной возле трубопровода «Турецкий поток» в Сербии», — написал Тихий.

По его словам, это якобы была «российская операция под ложным флагом в рамках масштабного вмешательства Москвы в выборы в Венгрии».

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский намекнул на причастность Венгрии к предотвращенной диверсии на «Турецком потоке».

«Подозрительно удачное стечение обстоятельств», — написал Сикорский, имея в виду то, что подобная диверсия могла быть выгодна нынешнему правительству Венгрии в преддверии парламентских выборов.

Агентство Bloomberg также обвиняет премьер-министра Виктора Орбана в желании повлиять на итоги воскресного голосования. Издание отмечает, что венгерская оппозиция давно ожидает, что правительство «случайно» спланирует подобные действия для объявления чрезвычайного положения, чтобы отложить выборы.

«Инцидент произошел под конец венгерской избирательной кампании, в рамках которой Орбан неоднократно предупреждал об угрозе, которую Украина представляет для энергетической инфраструктуры Венгрии. В свою очередь оппозиция обвинила премьер-министра и его правящую партию «Фидес» в инсценировке инцидента», — пишет Bloomberg.

Некоторые российские эксперты также обращают внимание на странный выбор места для совершения диверсии на трубопроводе. Директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец считает, что сторонникам Украины было бы совершенно невыгодно осуществлять подрыв именно на той территории, где была обнаружена взрывчатка.

«Венгрия не является главным потребителем российского газа, который идет по «Турецкому потоку». Кроме того, если бы кто-то хотел полностью дестабилизировать трубопровод, то было бы логичнее совершить диверсию в Черном море, так как там идет основная труба . В том месте, где якобы готовилась диверсия, располагается уже одно из ответвлений от основной трубы газопровода», — пояснил эксперт.

Ценность газа

Кто бы ни стоял за возможными диверсиями против «Турецкого потока», возникновение подобной ситуации подтверждает, что в свете конфликта на Ближнем Востоке нефть и газ становятся наиболее важными ресурсами на мировой арене, подчеркнул директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

«Мы понимаем, что сейчас особое отношение к нефти и газу в свете конфликта на Ближнем Востоке. Пользоваться поставками из России выгодно, потому что это надежно и относительно недорого для тех стран, у которых уже были заключены контракты с Москвой, так как энергоресурсы поставляются по фиксированной ранее цене. Естественно, это не нравится тем, кто видит в России своего противника. Так что версия с причастностью Киева выглядит вполне правдоподобной», — пояснил политолог «Газете.Ru».

Он также не исключил, что попытка подрыва трубопровода связана с желанием дестабилизировать политическую ситуацию в странах Европы, которые продолжают поддерживать экономические контакты с Россией.

«Некоторые эксперты считают, что это могла быть попытка воздействовать на планирующиеся 12 апреля выборы в Венгрии. Создание сложной ситуации с энергоносителями в стране только сильнее бы ударило по рейтингам правящей партии, что помешало бы премьер-министру Виктору Орбану переизбираться. Это тоже вполне реалистичный сценарий», — сказал Топорнин.

Повторить подрыв «Северных потоков»?

Страны, экономика которых напрямую зависит от поставок по «Турецкому потоку», должны были подумать о безопасности газопровода еще после подрывов «Северных потоков», отмечает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Газетой.Ru» он допустил, что предпринимать какие-то действия по усилению безопасности сейчас может быть слишком поздно.

«Слишком поздно сейчас думать о том, как обезопасить «Турецкий поток». Страны, через которые проходит газопровод, должны были думать о его безопасности сразу после подрывов «Северных потоков».

Принимать превентивные меры поздно, остается только отвечать на языке силы, потому что террористы понимают исключительно такой подход», — сказал депутат.

Россия как заинтересованная сторона будет принимать участие во всех проектах по защите «Турецкого потока», уверен Чепа. Однако, по его мнению, обеспечивать безопасность газопровода в первую очередь должны страны, заинтересованные в использовании российского газа.

«Я уверен, что в случае повторения судьбы «Северных потоков» страны, причастные к совершенному террористическому акту, будут покрывать всех виновных, как это происходит сейчас в рамках расследований по «Северным потокам». Россию не допускают к непосредственному участию в расследовании, скрывают данные, и то же самое будет, если вдруг случится диверсия на «Турецком потоке», — заключил Чепа.

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода «Турецкий поток» в Стамбуле, 8 января 2020 года

Для предотвращения повторения судьбы «Северных потоков» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предложил развивать сотрудничество на уровне спецслужб с Венгрией, Сербией и другими странами Европы, получающими энергоресурсы из России.

«Мы должны помогать в любом случае. Тем более, что там не страдает руководство стран, а страдают люди простые от того, что это все происходит. Подобное сотрудничество нам выгодно, мы не скрываем. Это взаимовыгодное сотрудничество, которое Украина пытается нарушить», — подчеркнул депутат.

При этом всестороннее и громкое освещение попыток диверсий на газопроводе в СМИ должно положительно повлиять на безопасность «Турецкого потока», так как это ограничивает возможности повторных попыток. Так считает член совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. Он не исключил также , что к попытке подрыва причастна Великобритания.

«Глобальная конфронтация перешла на новый уровень, и в этом отношении киевские авантюристы, не без участия Лондона, пытаются создать максимальное количество проблем для России. Случай на территории Сербии — это далеко не первая подобная попытка. До этого Москва фиксировала чрезмерную активность у отрезка пути трубопровода, который проходит по дну Черного моря», — сказал политик «Газете.Ru».

Климов порекомендовал «не расслабляться», так как Киев не отступится от своих планов по дестабилизации России.