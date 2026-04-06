«Он их не боится». Трамп рассказал об отношении Путина к НАТО

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске, 16 августа 2025 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложение союзникам по НАТО участвовать в операции против Ирана было «проверкой» альянса — и намекнул на его слабость. На этом фоне он вновь допустил возможность выхода США из блока, обвинив партнеров в отказе поддержать Вашингтон. Эксперты уже называют такие заявления «подарком» Москве. О том, к чему ведет конфликт вокруг Ирана и как он влияет на НАТО, — в материале «Газеты.Ru».

Дональд Трамп заявил, что предложение Вашингтона союзникам по НАТО подключиться к военной операции против Ирана было для него способом проверить сам альянс. Об этом в эфире ABC рассказала журналист Рэйчел Скотт, процитировав слова президента США.

«Я делал это в качестве проверки», — подчеркнул Трамп.

По словам американского лидера, этот эпизод лишь подтвердил его прежнее отношение к блоку. Трамп назвал НАТО «бумажным тигром» и дал понять, что не считает альянс силой, способной внушать страх противникам.

«И [президент России Владимир] Путин абсолютно их не боится», — добавил он.

Ранее глава Белого дома уже говорил, что всерьез допускает выход США из НАТО после отказа партнеров поддержать операцию против Ирана. Тогда он также называл страны альянса «бумажными тиграми» и утверждал, что это хорошо понимают в Москве.

На этом фоне в МИД России напоминали, что военные кампании НАТО в разных частях мира, по оценке ведомства, не раз оборачивались хаосом, жертвами среди мирных жителей и тяжелыми разрушениями .

Риск для единства НАТО

Заявления Трампа о возможном выходе США из НАТО активно обсуждают американские аналитики. В статье для издания The Hill экс-глава отдела взаимодействия разведки Европейского командования США Джонатан Свит и колумнист Марк Тот предположили, что такие решения могут сыграть на руку Москве.

По их мнению, подобная риторика приближает Россию к стратегической цели ослабления НАТО и подрыва его единства.

«Если это так, то президент России Владимир Путин приблизился к достижению своей конечной цели. <…> По иронии судьбы, Вашингтон от Брюсселя еще больше отдалило нападение США на Иран — ключевого союзника России, который помог Путину в конфликте на Украине. В результате Путин маневрирует, чтобы сдержать НАТО, и команда Трампа рискует позволить ему это сделать», – написали они.

Критика в адрес заявлений Дональда Трампа прозвучала и со стороны бывших дипломатов. Экс-посол США в России Майкл Макфол назвал возможный выход Вашингтона из НАТО выгодным для Москвы.

«Угроза Трампа выйти из Североатлантического альянса — огромный подарок Путину», — написал Макфол на своей странице в соцсети X .

Сигнал Европе

Заявления Дональда Трампа стали сигналом для европейских союзников, отметило издание The American Conservative. По мнению авторов статьи, резкая риторика главы Белого дома связана с отказом ключевых стран альянса поддержать США и Израиль в конфликте с Ираном.

«Послание из Вашингтона предельно ясно: трансатлантический альянс зависит от готовности Европы подчинить свои национальные интересы требованиям США, которые, как многие утверждают, сам действует в интересах иностранного государства — Израиля», — отметили авторы статьи.

На этом фоне глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал слова Трампа о состоянии НАТО. Он подчеркнул, что альянс, по оценке американского лидера, выглядит ослабленным и ненадежным партнером.