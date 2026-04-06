Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Финский политик рассказал о «худшем послании» Европы властям РФ

Политик Мема: Евросоюз послал сигналы России о подготовке к войне
Virginia Mayo/AP

Европейский союз послал Москве сигналы о подготовке к войне с Россией, заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

Мема напомнил, что Германия решила ограничить выезд из страны мужчин в возрасте от 17 до 45 лет, Финляндия увеличила численность резервистов до 1 млн человек, другие же страны Европы тратят деньги на госпитали на случай военных действий.

«Какой сигнал мы посылаем России? Мы передаем ей худшее из возможных посланий, не только о том, что мы не желаем восстанавливать диалог, но и о том, что мы готовимся к войне», — полагает политик.

До этого Мема заявил, что решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о перевооружении Евросоюза будет иметь негативные последствия из-за возможного ответа России. Политик обратил внимание, что Россия не представляет угрозы для Европы, более того, Москва хочет возобновить диалог. Однако, в случае, если милитаризация Европы продолжится и будет сохранен прежний политический курс, Евросоюзу «придется винить себя в том, что он стал угрозой для России».

3 апреля Мема назвал ошибкой вступление Финляндии в НАТО. По его мнению, подобное решение имеет негативные последствия на фоне текущего энергокризиса и разногласий в Североатлантическом альянсе. Он также назвал ошибкой отказ от политики нейтралитета по отношению к России и разрыв связей с Москвой.

Ранее президент Финляндии заявил, что между Европой и США намечается «трещина».

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!