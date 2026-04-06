Финский политик рассказал о «худшем послании» Европы властям РФ

Европейский союз послал Москве сигналы о подготовке к войне с Россией, заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

Мема напомнил, что Германия решила ограничить выезд из страны мужчин в возрасте от 17 до 45 лет, Финляндия увеличила численность резервистов до 1 млн человек, другие же страны Европы тратят деньги на госпитали на случай военных действий.

«Какой сигнал мы посылаем России? Мы передаем ей худшее из возможных посланий, не только о том, что мы не желаем восстанавливать диалог, но и о том, что мы готовимся к войне», — полагает политик.

До этого Мема заявил, что решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о перевооружении Евросоюза будет иметь негативные последствия из-за возможного ответа России. Политик обратил внимание, что Россия не представляет угрозы для Европы, более того, Москва хочет возобновить диалог. Однако, в случае, если милитаризация Европы продолжится и будет сохранен прежний политический курс, Евросоюзу «придется винить себя в том, что он стал угрозой для России».

3 апреля Мема назвал ошибкой вступление Финляндии в НАТО. По его мнению, подобное решение имеет негативные последствия на фоне текущего энергокризиса и разногласий в Североатлантическом альянсе. Он также назвал ошибкой отказ от политики нейтралитета по отношению к России и разрыв связей с Москвой.

Ранее президент Финляндии заявил, что между Европой и США намечается «трещина».