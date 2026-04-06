В Роскачестве рассказали о необходимости хранить квитанции об оплате ЖКХ

Срок хранения квитанций ЖКХ четко законом не установлен, но платежные документы рекомендуется сохранять минимум на три года — на срок исковой давности, когда можно обратиться в суд, чтобы защитить нарушенные права. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

Если оплата производится онлайн, а квитанции поступают в электронном виде, то следует сохранять и их — делать скриншоты квитанции и чека об оплате. В Роскачестве также предложили распечатывать документы на принтере, если такая возможность существует.

По словам экспертов, существует риск того, что управляющая компания потребует совершить доплату из-за якобы возникшего долга. Это может произойти в ситуации, когда УК регулярно вносит изменения в начисления по оплате. В подобной ситуации платежные документы могут стать весомым аргументом, который докажет отсутствие задолженности.

До этого член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров рассказал, что пени за просроченную оплату услуг ЖКХ до 1 января 2027 года будут начисляться исходя из размера минимальной ключевой ставки.

Ранее россиянам объяснили, как снизить платежи за ЖКУ.