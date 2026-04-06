Туристка упала в «Пасть дракона» в Краснодарском крае и не выжила

SHOT: В Краснодарском крае туристка не выжила после падения во время похода
Alexandre.ROSA/Shutterstock/FOTODOM

24-летнюю девушку не спасли после падения в Краснодарском крае. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, туристка отправилась в пещеру Глубокий Яр, которую также называют «Пасть дракона». Она прибыла на место вместе с еще тремя путешественниками, которые не зарегистрировали поход официально.

В какой-то момент пострадавшая оступилась и рухнула с высоты. Она не выжила. Чтобы достать девушку из пещеры, пришлось использовать специальное оборудование.

Известно, что это был не первый подобный поход туристки. Она увлекалась пещерами и нередко выбирала экстремальный досуг, связанный с ее интересом.

Пещера «Пасть дракона» имеет протяжность более километра, глубина в некоторых местах достигает 54 метров. Специалисты утверждают, что это место еще до конца не изучено.

До этого в Польше альпинист сорвался с высочайшей вершины страны и выжил. Оступившись, он кубарем свалился вниз, и отделался легкими травмами.

Ранее турист в Афинах упал с горы, делая селфи, потому что его унесло сильным ветром.

 
