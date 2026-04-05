Чем нам грозит шестидневная рабочая неделя

Крепостное право в России отменили в 1861 году, но память о нем жива, а отголоски прошлого нет-нет да и доносятся до наших дней. На днях предприниматель Олег Дерипаска предложил ввести 12-часовой рабочий день и шестидневную рабочую неделю, чтобы «экономику поднять». Барину, конечно, виднее, что крестьяне и рабочие могут работать больше. Вопрос только, как долго. И почему эффект для экономики должен быть положительный, если и оплату труда придется повысить и количество дней отпуска? Или это не подразумевается?

Я много ходила на собеседования, рассказывала не только про себя, но и задавала вопросы рекрутерам. Один из моих самых любимых — про продолжительность рабочего дня. Вопрос с подвохом, но ответ всегда одинаковый: «Согласно Трудовому кодексу, это если официально. Но вы же понимаете, что придется перерабатывать, но это не оплачивается?» Нет, я не понимаю и не хочу это понимать, даже если мне и будут платить за переработки. Потому что вжаривать без сна и отдыха — значит подвергать опасности себя и окружающих. Я, конечно, не машинист в метро и не пилот самолета, но все-таки. Как могут работать по 12 часов и с одним выходным днем водители, учителя, офисные сотрудники, да вообще все?! Смогут ли, например, архитекторы правильно рассчитать размеры строения, его массу, нагрузку и все, что необходимо для того, чтобы построить безопасный для людей дом? Захотят ли сами предложившие эту инициативу, чтобы самолетом, на котором они перемещаются, управлял пилот, только что совершивший десятичасовой трансатлантический перелет? И снова вылет, пристегните ремни!

Если бы, чисто гипотетически, моим оппонентом на дебатах «за и против» введения 12-часового рабочего дня и шестидневной рабочей недели оказался сам Олег Дерипаска, я даже знаю, что бы он сказал в защиту своего предложения. Как и любой владелец бизнеса, он посоветовал бы соблюдать баланс «работа-жизнь» и научиться управлять своим временем. Потому что абсолютно любой владелец бизнеса, встречающийся на моем жизненном и профессиональном пути, если вдруг речь заходила о сотрудниках, сетовал, что работают наемные слишком мало (даже если выполняли объем обязанностей, рассчитанный на нескольких человек), а получают слишком много, а если платить всю зарплату в белую, еще и отпуск оплачивать, так это вообще себе в убыток работать.

Поэтому у одной знакомой ее бывшие работодатели в один прекрасный момент заявили своим сотрудникам, что так как они «частная компания и умеют считать свои деньги, то теперь отпуск будет не 28 дней в году, а 14, а на больничном можно провести только две недели». А если за две недели выздороветь не получится, то «брать дни на «поболеть» будете из своего 14-дневного отпуска». Странно, я всегда была уверена, что на территории России мы все живем и должны жить по законам Российской Федерации, а соблюдать ТК РФ должны абсолютно все, независимо от того, частная это компания или нет. Не знаю, удалось ли в итоге осуществить задуманное на практике, потому что после этого «гениального предложения» все сотрудники просто уволились, благо, это право у них еще никто не отнял. Хотя недавно Герман Стерлигов как раз предложил разрешить сотрудникам только один день в году для увольнения — в Юрьев день 26 ноября.

Помню, работала я как-то в одной токсичной компании. Настолько токсичной, что вместо «наши работодатели» мы с коллегами несколько раз случайно между собой назвали их «наши рабовладельцы». И вроде смешно было, но как-то грустно, потому что оговорочка по Фрейду.

Один начинающий предприниматель очень переживал, что его сотрудники не «болеют» за его дело и не отдаются ему полностью, а делают ровно столько, сколько оговорено по договору. А какие к ним могут быть претензии? После окончания рабочего дня и по выходным они отдают свое время себе или семье. А еще занимаются самообразованием, посещают театры, выставки, читают книги, проводят время с детьми, любимыми, друзьями, ходят на свидания. Спят, в конце концов, или пельмени лепят, не думая о работе два выходных дня. Ведь это очень важно для психологического и психического здоровья человека ― иметь возможность переключаться и перезагружаться, даже если работа очень любимая.

Потому что работа без отдыха и на износ повышает уровень тревожности, приводит к эмоциональному выгоранию. И один выходной ситуацию не спасет ― психика улетает в стратосферу, хронический недосып, вечное ощущение усталости. Знаю по своим знакомым, которые на связи по рабочим вопросам 24/7. Да и не хочется, чтобы у нас, как в Японии, всем наступила «кароси» ― смерть от стресса и переработок.

Где-то читала, как трудились и жили российские рабочие до революции 1917 года ― семьями работали на заводе, даже маленькие дети. И условия, как мы понимаем, были не как на курорте. В одном помещении станки, в соседнем лавки вместо кроватей. Где работали, там и спали. Там же жили, готовили, ели, стирали. Там же и детей, наверное, делали, а скорее всего, и рожали. Но все мы помним из уроков истории, какая высокая была детская смертность, низкий уровень образования и огромный социальный разрыв. Давайте не будем это повторять!

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.