Иран передал Пакистану ответ на предложение США по прекращению войны

Иран передал Пакистану ответ на предложение США по прекращению войны, Исламская Республика отвергла инициативу, подчеркнув, что необходимо добиться постоянного прекращения конфликта. Об этом сообщает агентство IRNA.

Ответ Тегерана состоит из 10 пунктов, которые предполагают прекращение боевых действий, создание протокола безопасности прохода кораблей через Ормузский пролив, а также снятие санкций с Ирана.

6 апреля портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США и Иран обсуждают возможность введения 45-дневного режима прекращения огня.

По их данным, в переговорах также участвуют региональные посредники в лице Пакистана, Египта и Турции, которые рассчитывают, что временное прекращение огня может стать шагом к завершению конфликта. При этом собеседники портала признали, что «шансов на достижение сделки в ближайшие 48 часов мало», однако переговоры могут помочь избежать дальнейшей эскалации — ударов по Ирану и ответных атак Тегерана по энергетической инфраструктуре стран Персидского залива.

