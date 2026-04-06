Благовещение — 2026: когда и как отмечают этот православный праздник

Традиции и история Благовещения Пресвятой Богородицы, что можно и что нельзя делать в этот день

Благовещение Пресвятой Богородицы — один из важнейших христианских праздников, в православии он входит в число двунадесятых. В этот день верующие вспоминают евангельское событие, когда Архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о грядущем рождении Иисуса Христа. «Газета.Ru» рассказывает об истории праздника, его традициях и символах, а также о том, почему в Благовещение принято выпускать в небо белых голубей.

Когда отмечают Благовещение в 2026 году

Благовещение Пресвятой Богородицы — двунадесятый праздник в православии (один из 12, за исключением Пасхи, важнейших праздников в церковном календаре). Он относится к непреходящим, то есть каждый год отмечается в один и тот же день.

7 апреля празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы в 2026 году

Дата праздника отстоит от Рождества Христова ровно на девять месяцев. Обычно у Благовещения один день предпразднства (подготовительного периода, когда уже читаются праздничные молитвы) и один день попразднства (время воспоминания о прошедшем празднике), на который приходится Собор архангела Гавриила.

Так как в 2026 году Благовещение приходится на Страстную неделю, предпразднство и попразднство, согласно церковным традициям, не отмечаются.

Римско-католическая церковь, протестантские деноминации и некоторые другие церкви празднуют Благовещение 25 марта.

История и суть праздника Благовещение

Слово «Благовещение» переводится с греческого (Εὐαγγελισμός) как «радостная весть» или «благая весть» . От этого же корня происходит название главной новозаветной книги — Евангелия. Это подчеркивает исключительную важность той новости, которую принес Архангел Гавриил.

«Праздник Благовещение связан с евангельским эпизодом, когда Архангел Гавриил обращается к молодой Деве Марии, которая даже не помышляла стать Матерью Божией. Когда она читала пророчество Исайи о деве, которой суждено родить миру Спасителя, то в мыслях лишь желала быть хотя бы служанкой при этой избраннице. И вот Господь направляет к ней Гавриила с белой лилией — знаком нетленной чистоты. Посланник возвещает Марии: у Нее родится Сын, и Он будет не просто ребенком, а Избавителем всего человечества», — рассказал «Газете.Ru» священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве Николай Конюхов.

Икона «Благовещение Пресвятой Богородицы». XVI век. Псков С. Зимнох/РИА Новости

Мария была смущена, ведь она сохраняла девство и не намеревалась вступать в брак. На ее недоумение: «Как это случится, если я не знаю мужа?» — Архангел ответил: «Сойдет на Тебя Дух Святой». Так было указано на божественное зачатие, пояснил священник. В ответ прозвучали слова, ставшие образцом безграничного упования на Бога: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему».

Несмотря на то, что Благовещение часто приходится на дни Великого поста, оно наполнено светлой радостью. Это и ликование самой Богородицы, узнавшей о своем предназначении, и всеобщая радость: Господь столь сильно любит людей, что решается войти в мир, чтобы спасти их от греха и смерти. И хотя мы знаем, что впереди — крестные страдания, в период поста мы вновь переживаем это событие. Николай Конюхов священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста

Распространение праздник получил в IV веке, когда христиане начали отмечать Рождество. Подтверждением этому служит следующий факт: в начале IV века равноапостольная императрица Елена распорядилась возвести в Назарете, на месте, где, предположительно, Архангел Гавриил явился Деве Марии, Базилику Благовещения. В новозаветные времена здесь находился дом Девы Марии и Иосифа Обручника.

Значение праздника Благовещение

Отец Николай выделяет два главных урока этого дня. Первый касается нашего диалога с Творцом. Важно, перечисляя Богу свои просьбы и планы, оставлять пространство свободы для божественного ответа. Для этого необходима внутренняя смелость, чтобы принять святую волю, даже когда она не совпадает с нашими ожиданиями.

Мы обращаемся к Богу с молитвами и просьбами, но они часто звучат в виде диктата того, как Господь должен выполнить наше желание. Мы не оставляем пространства свободы для Бога, чтобы он показал свою волю. И тут мы видим, что Богородица не хотела выходить замуж и не рассчитывала, что будет когда-то матерью ребенка. Но воля Божия оказалась не такая. И она со смирением, с миром принимает волю Божию о себе. Николай Конюхов священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста

Второй важный момент — благодарность. Людям свойственно думать о плохом, преувеличивать трудности и обесценивать хорошее, а это, в свою очередь, ведет к унынию.

«Лучшая профилактика этого — благодарность. Стоит чаще вспоминать о таких эпизодах, о том, что Бог сделал лично для нас — а он лично для нас пришел в этот мир и, будучи всемогущим Богом, стал обычным человеком, так же ходил по земле, хотел есть, плакал и пошел на смерть ради нас. И когда ты начинаешь все это проговаривать и внутренне проживать, то уже язык не поворачивается бесконечно ныть и жаловаться, что все плохо», — говорит священник.

В итоге, как подчеркнул отец Николай, такие евангельские события, как Благовещение, являют нам безмерную любовь Бога к каждому человеку.

Дети готовятся выпустить голубей в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в Благовещенском соборе Московского Кремля Сергей Пятаков/РИА Новости

Как принято отмечать Благовещение

Благовещение в православии — один из двунадесятых богородичных праздников, то есть посвященных событиям из жизни Девы Марии. Священник Николай Конюхов советует по возможности посетить в этот день церковь.

«Мы ведь приезжаем к маме на день рождения или в день свадьбы с папой — это очередной повод заехать, пообщаться, поблагодарить, подарить цветы. Если мы так ценим своих родителей, то почему не можем своей небесной матери уделить внимание. В этом году Благовещение выпадает на вторник, и не у всех есть возможность уйти с работы. Но можно хотя бы на часочек отпроситься и успеть на утреннюю службу. Во многих храмах сейчас служат ранние литургии», — отметил священник.

Он также напоминает: продолжается Великий пост, поэтому посещение богослужений и исповедь особенно важны.

Еще один красивый обычай праздника — отпускать на волю голубей. Эта традиция существовала на Руси и сегодня жива во многих приходах.

После праздничного богослужения мы выходим все вместе, берем голубей и отпускаем их на свободу. И как душа, очищенная от греха, вылетает на свободу, так и мы выпускаем птиц в небо – символ очищенной, покаянной души. Николай Конюхов священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста

Отец Николай советует верующим в преддверии праздника попросить у Богородицы умения с миром принимать то, что нельзя изменить .

«У нее это получилось потрясающе. Она не просто, сжав зубы, терпела. Многие люди говорят: «Бог терпел и мне велел. Буду терпеть, сжав кулаки». Это не активная позиция, не позиция православного христианина. Православный христианин выбирает другое. Он с миром принимает обстоятельства, которые не может изменить», — отметил священник.

Прихожане во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы Евгений Биятов/РИА Новости

Что можно и что нельзя делать на Благовещение

Послабления в еде

Послабления в еде зависят от того, на какой день Великого поста выпадает праздник.

* Обычный день Великого поста. Разрешается горячая еда с растительным маслом и рыба.

* День Страстной седмицы. Если Благовещение случится в эти дни, никаких послаблений не дается.

* Совпадение с Пасхой. Ограничений в пище нет.

В 2026 году православное Благовещение выпадает на вторник Страстной седмицы — последней и самой строгой недели перед Пасхой. Такое совпадение бывает нечасто. Из-за этого послабления, принятые на праздник, отменяются.

Хотя 7 апреля в этом году приходится на будний день, но, занимаясь рабочими и повседневными делами, не стоит забывать и о празднике. Уделите время молитве, чтению Священного Писания, внутренней духовной работе.

Что можно делать в Благовещение

* Посетить праздничную службу в храме, исповедоваться, причаститься.

* Читать Евангелие и молитвы.

* Готовиться к Пасхе.

* Совершать дела милосердия.

* Придерживаться правил и ограничений Великого поста.

* Проводить время с семьей.

Что не стоит делать в Благовещение

* Предаваться суете, праздности, целиком погружаться в дела, забыв о православном торжестве.

* Конфликтовать, раздражаться, пребывать в гневе.

* В старину было не принято в этот день заниматься тяжелым трудом, а также рукоделием, чтобы не отвлекаться от молитв и духовной работы.

* Заключать браки. Речь идет о церковных традициях, согласно которым в этот период венчания в храмах не совершаются.

В праздник также не проводятся заупокойные службы. Помянуть умерших можно в домашней молитве.

Приметы на Благовещение

* Погода в этот день предвещает погоду на Пасху.

* Ясное небо — к теплому лету.

* Если еще лежит снег — урожай будет скудным.

* Гроза — к жаркому лету.

* Туман — к щедрому урожаю.

* Увидеть ласточек — к скорому весеннему теплу.