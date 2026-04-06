Трамп назвал крайний срок для сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что 7 апреля остается крайним сроком для заключения сделки с Ираном. Его слова приводит РИА Новости.

«Да. <...> Сейчас они ведут переговоры, и они сделали очень важный шаг», — добавил глава Белого дома, отвечая на вопрос о сделке.

До этого портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США и Иран обсуждают возможность введения 45-дневного режима прекращения огня.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти. Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва может предложить миру безопасные маршруты, столь необходимые в условиях ситуации вокруг Ирана.

Ранее Иран высмеял требование Трампа открыть Ормузский пролив.