«Нас обожают девочки и бабушки»: солисту «Иванушек» Кириллу Андрееву — 55

Кирилл Андреев родился 6 апреля 1971 года в Москве, окончил Московский радиомеханический техникум. В 1989–1991 годах проходил службу в артиллерийских войсках во Владимирской области. После армии увлекся бодибилдингом, что помогло ему начать карьеру в рекламе и попасть в модельное агентство Slava Zaitsev, а затем пройти обучение в школе моделинга в США.

В период модельной карьеры он снялся в клипах Светланы Владимирской и Лаймы Вайкуле. В агентстве Зайцева он познакомился с Натальей Ветлицкой, которая представила его продюсеру Игорю Матвиенко.

Андреев успешно прошел кастинг в «Иванушки International» с песней на стихи Игоря Сорина «Понимаешь» и вместе с Андреем Григорьевым-Аполлоновым стал одним из постоянных участников коллектива. В составе группы он записал несколько альбомов и сборников.

Несмотря на то что у «Иванушек» такой популярности, как раньше, уже нет, у группы все равно есть преданные поклонники, рассказывал Андреев.

«Того сумасшествия больше нет. Волна «Иванушкомании» прошла. Но и сегодня, как бы это высокопарно ни звучало, мы имеем народную любовь. Нас обожают и девочки, и бабушки», — говорил исполнитель.

Помимо работы в группе, артист участвовал в телепроектах, снимался в эпизодах фильмов и развивал сольную карьеру. В 2009 году вышел его альбом «Я продолжаю жить…», а с 2010 года он выступает с сольной программой.

В программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» Андреев рассказывал, что в 1996 году у него был роман с певицей Жанной Фриске, которая тогда выступала в группе «Блестящие». Однако из-за занятости отношения артистов были непродолжительными. Кроме того, Андреев встречался с участницей группы «Стрелки» Марией Корнеевой.

В 1999-м Кирилл Андреев познакомился со своей будущей женой Лолитой Аликуловой, а уже в следующем году у них родился сын.

В 50 лет Кирилл Андреев впервые стал дедушкой — у его сына родилась дочь. Вторая внучка у солиста «Иванушек» появилась в январе 2025 года.