ФСИН прокомментировала информацию о суициде второго участника теракта в «Крокусе»

Осужденный по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» террорист Джабраил Аушев не совершал второй попытки самоубийства. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на ФСИН.

По данным издания, после того, как Аушеву вынесли приговор, он не пытался свести счеты с жизнью. Единственную попытку он предпринял в прошлом году, когда дело все еще рассматривалось в суде.

О том, что Аушев пытался свести счеты с жизнью, стало известно сегодня. По данным «Коммерсанта», медики якобы смогли его спасти.

Аушев попал в тюрьму после теракта, совершенного в марте 2024 года. Во время концерта группы «Пикник» несколько мужчин ворвались в «Крокус Сити Холл» и стали стрелять по людям. В результате пострадали более 300 человек, 147 умерли.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. У каждого из фигурантов была своя роль. Аушев поставлял другим участникам оружие и боеприпасы. В какой-то момент он и еще один подсудимый попросились на СВО.

Пожизненный срок он получил после оглашения приговора 12 марта.

Ранее ФСИН подтвердила смерть фигуранта по делу о теракте в «Крокусе».