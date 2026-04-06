Пилота сбитого над Ираном F-35 спас Killer Egg

«РГ»: «яйцо-убийца» спецназа США спасло пилота сбитого F-15E
Master Sgt. Phil Speck/Keystone Press Agency/Global Look Press

В операции по спасению пилота сбитого над Ираном истребителя F-35 использовались вертолеты MH-6 Little Bird («Маленькая птичка»), которые называют Killer Egg («Убийственное яйцо» или «Яйцо-убийца»). Об этом пишет «Российская газета» («РГ»).

Эту модель вертолета прозвали так из-за характерной формы фюзеляжа, отмечает издание. Именно MH-6 Little Bird поднял с вершины горы пилота F-35, находившегося в расщелине, и доставил его на временный аэродром.

По данным издания The Telegraph, два члена экипажа сбитого над иранской территорией F-15 смогли катапультироваться. Одного из них нашли достаточно быстро, на поиски второго американскому спецназу потребовалось больше времени. При этом между ВС США и органами безопасности Исламской Республики фактически началась гонка в попытке найти второго летчика, Тегеран даже объявил награду в $60 тыс. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позже стало известно, что операция по поиску второго летчика чуть не сорвалась, поскольку переданное им радиосообщение включало восхваление бога. Возникли подозрения, что пилот может находиться в плену, однако знакомые с военным люди подтвердили его религиозность.

Ранее Иран заявил об «уничтожении всех баз США» на Ближнем Востоке.

 
