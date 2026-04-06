Здоровье как инвестиция

Эксперт по превентивной медицине и исполнительный директор СберСтрахования жизни Евгений Ковалев о том, почему разовые меры не работают

Мы привыкли относиться к здоровью как к чему-то, о чем вспоминают только в момент тревоги. Пока ничего не болит, о нем не думают. Когда появляется страх или дискомфорт, начинается хаотичный поиск решений: БАДы, фитнес-браслеты, курсы по питанию, разовые обследования и тесты. Но такие действия — это не стратегия, а попытка «купить индульгенцию» у собственного организма.

Представьте, что здоровье — это ваш личный инвестиционный портфель. Когда речь идет о деньгах, мы стараемся выбрать стратегию, следить за результатами, диверсифицировать риски и думать о будущем. Со здоровьем так поступают единицы. Пока все хорошо — тема выпадает из поля зрения. В итоге вместо системной заботы появляются хаотичные инвестиции в здоровье: случайные витамины, разовые чекапы без смысла, краткосрочные походы в фитнес, модные гаджеты, советы блогеров и знакомых.

Грамотная стратегия здоровья — это персональный план с сопровождением специалиста в виде врача, понимание рисков своего здоровья, регулярность и работа не с симптомом, а с траекторией здоровья в долгую.

Почему так происходит?

Использовать хаотичные инвестиции в здоровье вынуждают три типа поведения по отношению к здоровью.

Тревожный тип стремится к тотальному контролю над здоровьем через многочисленные обследования. Этот подход часто подпитывается сильными фобиями (например, перед онкологическим заболеванием или болезнями сердца). При этом важно помнить: количество анализов не гарантирует качества самой стратегии оздоровления.

Пассивный тип обследуется только в рамках «обязательной» диспансеризации, не видя личной ценности процесса.

Хаотичный тип принимает символические меры: витамины, походы в баню, фитнес, модные диеты, ориентируясь на маркетинг и чужой опыт. Создается ощущение заботы о себе, но нет реального управления рисками.

Системная проблема в таких типах поведения заключается в том, что у человека отсутствует «инструкция к собственному здоровью». Если при покупке техники она есть, то в вопросах здоровья человек часто остается без понятного маршрута. На приеме у врача слишком мало времени — его хватает на решение конкретной жалобы и документацию, но не на обсуждение стратегии сохранения здоровья. А когда человек не получает понятной навигации от системы, он остается один на один с интернетом. В итоге работает не принцип экспертности, а принцип «понравился — не понравился». И тогда освободившееся место занимают советы блогеров и маркетинг.

Решение простое: нужен проводник. Самостоятельно выстроить стратегию здоровья так же сложно, как и инвестиционный портфель. Нужен проводник — врач с терапевтическим мышлением, специалист превентивной медицины или медицины здорового долголетия. Персонализированный план важнее общего списка «полезного».

Искусственный интеллект может помочь только на входе: собрать чек-лист, наметить вопросы и структурировать риски. Но это лишь вспомогательный инструмент. Финальное решение — всегда за человеком и его врачом.

Ошибка многих людей в том, что они начинают принимать меры достаточно поздно — когда болезнь уже развилась, а не тогда, когда ее ход еще можно было изменить. По сути, многие из нас начинают заниматься своим здоровьем, когда количество лекарств дома намного больше по объему, чем косметичка.

Чтобы этого не произошло, важно ввести в привычку качественную профилактику здоровья. Во-первых, ищите врача, у которого есть время на обсуждение вашего здоровья длительностью приема около 30–45 минут. Приходите к нему с запросом: «Хочу понять свои риски и узнать, как сохранить здоровье». Далее просите врача выстроить детальный персональный план оздоровления. Если вы формируете полноценную стратегию по оздоровлению, то рекомендуется обращаться к другим специалистам за вторым мнением.

Помните, что другого организма у вас нет, к себе надо относиться максимально бережно. Не стоит ориентироваться при оценке карты рисков на какую-то одну группу анализов. Например, можно сдать полный генетический анализ и не оценивать обычные биохимические анализы или, например, риски образа жизни. Важно соотносить вместе генетические предрасположенности, экологическую обстановку места проживания, образ жизни и профессиональные риски.

Маленькие регулярные действия также дают хороший накопительный эффект. Отказ от курения, коррекция сна, правильное питание, тренировки влияют сразу на многие аспекты здоровья. Польза множится или, можно сказать, «капитализируется» со временем.

При этом важно соблюдать баланс: чрезмерный контроль за сном, едой, режимом может привести к неврозу. ЗОЖ (здоровый образ жизни) — это разумная достаточность, а не тотальный контроль.

Инвестиции в заботу о здоровье сегодня часто воспринимаются как слишком «сухие» и безэмоциональные темы. Из-за этого человеку трудно встроиться в привычку профилактики: она не дает мгновенного эмоционального вознаграждения, как покупки или развлечения.

Тем не менее с ритмом жизни растет и технологический прогресс. Сейчас существует много инновационных сервисов и инструментов, помогающих людям сделать заботу о себе более эффективной и легкой. Например, сервисы с напоминанием, планированием будущих чекапов, приложения поликлиник с онлайн-записью и консультациями врачей, онлайн-подписки на страхование жизни и здоровья на несколько, а то и десяток лет.

Последнее сегодня также выступает важной и актуальной превентивной мерой, направленной на сохранение качества жизни в случае непредвиденных обстоятельств со здоровьем. Это та же инвестиция в собственное финансовое благополучие, которая даст свои плоды в виде эмоционального спокойствия, отсутствия тревожности и, конечно, финансовой помощи на любые случаи жизни.

Отдельно стоит сказать про гаджеты и биохакинг. Современные устройства для мониторинга здоровья могут быть полезны, если используются осмысленно и в рамках персонализированной стратегии. Однако слепое следование трендам биохакинга, бесконтрольный прием добавок и чрезмерная фиксация на показателях часто приводят к неврозу и не заменяют системного подхода. Главный принцип — умеренность и индивидуальный выбор.

Здоровье в современном мире — это жизненная инфраструктура эффективности и долгосрочная инвестиция. Только системный, персонализированный и регулярный подход приносит реальный результат. Все остальное — лишь иллюзия заботы о себе.