«Ощущаю себя подвижным пацаном»: Ярмольнику — 70

Актер Леонид Ярмольник родился 22 января 1954 года в семье военнослужащего и лаборантки. Он с детства интересовался театром, а после школы поступил в Театральное училище имени Щукина. Получив высшее образование, Ярмольник устроился в Театр на Таганке, где сразу стал играть главные роли.

Ярмольник стартовал в большом кино с роли капризного сына барона Мюнхгаузена в картине «Тот самый Мюнхгаузен». В 80-х вышло сразу несколько фильмов и сериалов с его участием, ставших классикой советского кино: «Человек с Бульвара капуцинов», «Возвращение резидента» и сериал «Ищите женщину». В фильмографии Ярмольника — около 150 картин, среди которых «Стиляги», «Любовь в большом городе 2», «Мастер и Маргарита», «Летучий корабль». Он также был ведущим «Форт Боярда», членом жюри КВН и шоу «Точь-в-точь».

Когда Ярмольнику исполнилось 40, его хотели наградить званием заслуженного артиста России, однако он отказался. Через десять лет — в 50 — актер снова не захотел получать звание, становиться уже народным артистом. По его мнению, звания потеряли свою ценность:

«У артиста должны быть две вещи, которые являются его достоинством и гордостью, — гонорар и любовь зрителей. Ничего больше артисту не надо. Эти звания, они какие-то все деревянно-пластмассовые».

По словам актера, сейчас он не чувствует себя на 70, а ощущает «достаточно подвижным пацаном». Он продолжает много работать и, по собственному признанию, не понимает, что такое отдых.