Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

«Ощущаю себя подвижным пацаном»: Ярмольнику — 70

Актеру Леониду Ярмольнику исполнилось 70 лет

Актер Леонид Ярмольник родился 22 января 1954 года в семье военнослужащего и лаборантки. Он с детства интересовался театром, а после школы поступил в Театральное училище имени Щукина. Получив высшее образование, Ярмольник устроился в Театр на Таганке, где сразу стал играть главные роли.

Ярмольник стартовал в большом кино с роли капризного сына барона Мюнхгаузена в картине «Тот самый Мюнхгаузен». В 80-х вышло сразу несколько фильмов и сериалов с его участием, ставших классикой советского кино: «Человек с Бульвара капуцинов», «Возвращение резидента» и сериал «Ищите женщину». В фильмографии Ярмольника — около 150 картин, среди которых «Стиляги», «Любовь в большом городе 2», «Мастер и Маргарита», «Летучий корабль». Он также был ведущим «Форт Боярда», членом жюри КВН и шоу «Точь-в-точь».

Когда Ярмольнику исполнилось 40, его хотели наградить званием заслуженного артиста России, однако он отказался. Через десять лет — в 50 — актер снова не захотел получать звание, становиться уже народным артистом. По его мнению, звания потеряли свою ценность:

«У артиста должны быть две вещи, которые являются его достоинством и гордостью, — гонорар и любовь зрителей. Ничего больше артисту не надо. Эти звания, они какие-то все деревянно-пластмассовые».

По словам актера, сейчас он не чувствует себя на 70, а ощущает «достаточно подвижным пацаном». Он продолжает много работать и, по собственному признанию, не понимает, что такое отдых.

Что думаешь?
Картина дня
Экс-начальник миссии НАТО в РФ призвал к геноциду россиян
Военная операция на Украине, день 698-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 698-й день
«Меня ищут владельцы наркокартелей». Новый глава Killnet — о планах, деанонах и атаке на «Киевстар»
Новый глава Killnet: группировка займется атаками на наркодилеров
Женщину сдуло сильным порывом ветра во Владивостоке
Спецпосланник ООН по Сирии примет участие в переговорах в Астане
Турция предъявила ультиматум западной разведке
ФСБ заявило о задержании мужчины за попытку теракта на объекте Минобороны
Новости и материалы
Капризов поднялся на четвертое место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты»
Украинские журналисты сообщили о взрывах в Херсоне
В российской школе педагог угрожала восьмикласснику расправой за срыв урока
Трамп обвинил своего конкурента в желании устраивать войны
Соседние с Украиной страны смогут ограничивать импорт сельхозпродукции
Историк рассказал о недвижимости на Западе, которая может стать российской
В Китае произошло землетрясение
На Урале младенец задохнулся в детской кроватке, заваленной вещами
Радимов объяснил, почему Абаскаля уволят из «Спартака»
Российская авиация ударила по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении
Актер из сериала «Слово пацана» обратился к бойцам СВО
Постпред РФ призвал правозащитные структуры ООН отреагировать на обстрел Донецка
Теннисиста Рублева поблагодарили за разрушенные надежды
Новые хозяева въехали в дом и нашли человеческую голову в морозилке
Хейли заявила, что намерена победить Трампа в президентской гонке
Трамп назвал США утратившей волю страной
Переговоры по освобождению пленных из сектора Газа остаются в тупике
«Крыльям Советов» посоветовали вырасти ментально для борьбы за высокие места в РПЛ
Все новости
Первый зампред правительства Забайкалья решил отправиться в зону СВО добровольцем
Лавров прибыл в США для участия в заседаниях ООН
Стала известна судьба оставшихся в Севастополе украинских кораблей
Почему россиян сложнее поймать на лжи и как это сделать наиболее эффективно
Полиграфолог Учаев назвал три простых метода распознавания лжи
Виталий Рюмшин
Хуситы показывают, что США уже не торт
На Украине умер актер «Джентльмен-шоу» Евгений Хаит
Как Родион Нахапетов вошел в историю кино: 12 знаковых работ актера и режиссера
Слуцкого хотят изгнать из Госдумы. Он послушал «Жириновского» и предложил похоронить Ленина
Малинкович захотел лишить Слуцкого мандата в Думе из-за идеи захоронить Ленина
«Теперь здесь все в крови»: при ударе ВСУ по рынку в Донецке погибли 27 человек
Пушилин: в ДНР 22 января пройдет день траура после удара ВСУ по Донецку
«Только не французские»: психологи — о том, уместны ли поцелуи в губы при детях
Психолог Грязев: сцены с сексуальными поцелуями могут травмировать детей
Один из выживших после крушения самолета с россиянами в Афганистане дошел до села и попросил помощи
Выживший при крушении Falcon 10 в Афганистане дошел до села и попросил помощи
Смерти, запреты и отмены: проклятье «Мастера и Маргариты» в кино
25 января в прокат выходит «Мастер и Маргарита» с Цыгановым и Снигирь
У ключевых членов британской королевской семьи проблемы со здоровьем. Кто их заменит?
Какие мероприятия из-за болезни пропустят Кейт Миддлтон и Карл III
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами