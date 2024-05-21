В Молдавии предупредили о задержаниях россиян на границе из-за соглашения с ЕС

Депутат парламента Молдавии Богдан Цырдя заявил в беседе с «Газетой.Ru», что соглашение с Евросоюзом об обороне только усилит антироссийскую политику в стране. По его мнению, таким образом Брюссель еще больше будет влиять на решения, принимаемые в Кишиневе.

«Это [соглашение] означает, что наша политика безопасности и внешняя политика в том числе будут жестко координироваться Евросоюзом. Это и присоединение к санкциям против России, и военные учения с НАТО (Swift Response и т. д), усиление милитаризации и строительство военной инфраструктуры. Это дальнейшее расторжение договоров с СНГ — уже расторгнуто более 30 соглашений. И, конечно, высылка российских дипломатов, задержание российских граждан на границе, обыски и многочасовые проверки тех молдавских граждан, которые посетили Россию. Все это уже происходит и будет набирать обороты», — сказал Цырдя.

Молдавия – первая страна, заключившая с Европейским союзом партнерство по безопасности и обороне. Как пишет издание IPN, по мнению властей, это соглашение поможет стране укрепить сферу обороны, повысить кибербезопасность и противодействовать попыткам России вмешаться в демократические процессы. Соглашение о партнерстве было подписано в Брюсселе премьер-министром Молдавии Дорином Речаном и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

По данным IPN, Брюссель также будет оказывать Молдавии поддержку в обеспечении безопасности границ, в том числе в борьбе с нелегальной миграцией.

До этого парламент Молдавии назначил референдум о европейской интеграции Кишинева на 20 октября. За соответствующее решение проголосовало 55 депутатов правящей партии «Действие и солидарность» (PAS), 20 представителей оппозиции воздержались, еще один парламентарий проголосовал против. В тот же день пройдут и выборы президента страны.

Президент Молдавии Майя Санду подписала заявку на вступление страны в ЕС в марте 2022 года. В мае 2023-го президент не исключила, что Кишинев может присоединиться к блоку к 2030 году вместе с Приднестровьем, хотя на текущий момент Молдавия этот регион не контролирует.

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