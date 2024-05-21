Ключевые чиновники Чечни покинули свои посты. С чем связаны перестановки? Сын Рамзана Кадырова Ахмат возглавил министерство спорта Чечни

В Чечне сразу два ключевых чиновника досрочной сложили с себя полномочия. 15 мая об отставке сообщил спикер парламента региона Магомед Даудов, 21 мая свой пост покинул председатель правительства Чечни Муслим Хучиев. По словам главы республики Рамзана Кадырова, Даудов решил «искать себя в новых сферах», а Хучиев оставил должность в связи с переходом на другую работу. Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» связывает их увольнение с назначениями в федеральные министерства.

Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев досрочно сложил полномочия. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров, пояснив, что Хучиев оставил пост в связи с переходом на другую работу. Какую конкретно должность он займет, глава Чечни не сообщил.

«Незаурядные деловые и личностные качества, богатый опыт Муслима Магомедовича востребованы на новом поприще. За все годы своей служебной деятельности он всей душой отдавался работе, вкладывал силы в эффективное решение социальных, экономических и других важных задач в регионе», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Исполняющим обязанности главы чеченского правительства назначен Иса Тумхаджиев. До этого он занимал должность первого заместитель председателя правительства Чеченской Республики — министра автомобильных дорог.

Хучиев в начале своей карьеры работал журналистом в Москве. В 2004 году стал руководителем пресс-службы президента Чечни, а после — первым заместителем руководителя аппарата президента и правительства региона. В разное время Хучиев также был мэром Грозного, советником главы Чечни и главой нескольких министерств. После этого в 2018 году он возглавил правительство региона.

Другие перестановки

Тумхаджиев уже начал работу в новой должности и провел другие перестановки в республиканских органах власти, сообщил Кадыров. Так, на должность министра по физической культуре и спорту назначен Ахмат Кадыров — старший сын главы Чечни . Предыдущий министр спорта Иса Ибрагимов переведен на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства республики.

Министерство по делам молодежи, которое до перестановок возглавлял сын Кадырова, перешло под управление Рамзана Висмурадова. Министром промышленности и энергетики стал Темирлан Хучиев.

Также в республике сменятся главы Ачхой-Мартановского и Итум-Калинского районов: на эти посты рекомендованы Хоза Бурсагов и Альберт Рабуев, которые приступят к исполнению обязанностей после процедуры одобрения.

«Я абсолютно уверен, что каждый из представленных на высокие должности полностью оправдает оказанное ему доверие», — заключил глава республики Рамзан Кадыров.

Уход спикера парламента

15 мая о досрочном сложении полномочий объявил председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Этот пост он занимал в течение 9 лет. По словам Даудова, такое решение он принял после совещания с главой республики Рамзаном Кадыровым.

Кадыров, комментируя отставку спикера парламента, заявил, что Даудов решил «искать себя в иных сферах».

«Уверен, Магомед Хожахмедович обязательно сможет применить свой незаурядный талант руководителя в другой сфере. Я благодарен ему за все годы службы на посту председателя парламента Чеченской Республики», — подчеркнул глава региона.

Кадыров также рассказал, что новым председателем парламента избран Шаид Жамалдаев. По словам главы Чечни, Жамалдаев — опытный управленец, который легко справится с возложенными обязанностями.

Жамалдаев в 2000-х 9 лет возглавлял администрацию Грозненского района Чечни, после этого руководил администрацией Грозненского муниципального района, а также был помощником Рамзана Кадырова. В 2013-м возглавил министерство региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации. В 2015 году Жамалдаев избрался депутатом парламента Чечни и с тех пор работал там, занимая пост заместителя председателя.

С чем связаны перестановки?

По данным источника Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», причиной отставки Даудова может быть его грядущее назначение на новую должность. Продолжить карьеру он может в качестве замминистра обороны РФ.

«Сейчас целая группа кураторов и друзей главы Чечни всеми силами лоббирует такое назначение», — говорится в публикации.

Однако если оно не состоится, Даудов может занять пост председателя правительства региона.

Сложившего с себя полномочия Муслима Хучиева, как отмечает канал, готовят к назначению в правительство РФ. Он якобы может занять должность заместителя министра. Какого конкретно — не уточняется.

Должность же спикера чеченского парламента, по данным «ВЧК-ОГПУ», готовят для близкого родственника Рамзана Кадырова. По словам собеседника канала, Жамалдаев — это «временная креатура, которая красиво уйдет на пенсию с должности председателя парламента».

«Очевидно, что эта должность готовится для Хамзата Кадырова, единственного сына <...> родного брата Рамзана Кадырова», — заключил источник.