Ключевые чиновники Чечни покинули свои посты. С чем связаны перестановки?

Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев досрочно сложил полномочия. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров, пояснив, что Хучиев оставил пост в связи с переходом на другую работу. Какую конкретно должность он займет, глава Чечни не сообщил.
«Незаурядные деловые и личностные качества, богатый опыт Муслима Магомедовича востребованы на новом поприще. За все годы своей служебной деятельности он всей душой отдавался работе, вкладывал силы в эффективное решение социальных, экономических и других важных задач в регионе», — написал Кадыров в Telegram-канале.
Исполняющим обязанности главы чеченского правительства назначен Иса Тумхаджиев. До этого он занимал должность первого заместитель председателя правительства Чеченской Республики — министра автомобильных дорог.
Хучиев в начале своей карьеры работал журналистом в Москве. В 2004 году стал руководителем пресс-службы президента Чечни, а после — первым заместителем руководителя аппарата президента и правительства региона. В разное время Хучиев также был мэром Грозного, советником главы Чечни и главой нескольких министерств. После этого в 2018 году он возглавил правительство региона.
Другие перестановки
Тумхаджиев уже начал работу в новой должности и провел другие перестановки в республиканских органах власти, сообщил Кадыров. Так, на должность министра по физической культуре и спорту назначен Ахмат Кадыров — старший сын главы Чечни. Предыдущий министр спорта Иса Ибрагимов переведен на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства республики.
Министерство по делам молодежи, которое до перестановок возглавлял сын Кадырова, перешло под управление Рамзана Висмурадова. Министром промышленности и энергетики стал Темирлан Хучиев.
Также в республике сменятся главы Ачхой-Мартановского и Итум-Калинского районов: на эти посты рекомендованы Хоза Бурсагов и Альберт Рабуев, которые приступят к исполнению обязанностей после процедуры одобрения.
«Я абсолютно уверен, что каждый из представленных на высокие должности полностью оправдает оказанное ему доверие», — заключил глава республики Рамзан Кадыров.
Уход спикера парламента
15 мая о досрочном сложении полномочий объявил председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Этот пост он занимал в течение 9 лет. По словам Даудова, такое решение он принял после совещания с главой республики Рамзаном Кадыровым.
Кадыров, комментируя отставку спикера парламента, заявил, что Даудов решил «искать себя в иных сферах».
«Уверен, Магомед Хожахмедович обязательно сможет применить свой незаурядный талант руководителя в другой сфере. Я благодарен ему за все годы службы на посту председателя парламента Чеченской Республики», — подчеркнул глава региона.
Кадыров также рассказал, что новым председателем парламента избран Шаид Жамалдаев. По словам главы Чечни, Жамалдаев — опытный управленец, который легко справится с возложенными обязанностями.
Жамалдаев в 2000-х 9 лет возглавлял администрацию Грозненского района Чечни, после этого руководил администрацией Грозненского муниципального района, а также был помощником Рамзана Кадырова. В 2013-м возглавил министерство региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации. В 2015 году Жамалдаев избрался депутатом парламента Чечни и с тех пор работал там, занимая пост заместителя председателя.
С чем связаны перестановки?
По данным источника Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», причиной отставки Даудова может быть его грядущее назначение на новую должность. Продолжить карьеру он может в качестве замминистра обороны РФ.
«Сейчас целая группа кураторов и друзей главы Чечни всеми силами лоббирует такое назначение», — говорится в публикации.
Однако если оно не состоится, Даудов может занять пост председателя правительства региона.
Сложившего с себя полномочия Муслима Хучиева, как отмечает канал, готовят к назначению в правительство РФ. Он якобы может занять должность заместителя министра. Какого конкретно — не уточняется.
Должность же спикера чеченского парламента, по данным «ВЧК-ОГПУ», готовят для близкого родственника Рамзана Кадырова. По словам собеседника канала, Жамалдаев — это «временная креатура, которая красиво уйдет на пенсию с должности председателя парламента».
«Очевидно, что эта должность готовится для Хамзата Кадырова, единственного сына <...> родного брата Рамзана Кадырова», — заключил источник.