Путин охарактеризовал Раиси после гибели

Президент России Владимир Путин выразил признательность главе Ирана Эбрахиму Раиси за его надежность как партнера страны. Эти слова главы государства передает РИА Новости.

На встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным Путин заявил, что Раиси был надежным и уверенным в себе человеком. Президент подчеркнул, что потеря Раиси стала большой утратой, прежде всего для Ирана.

«Он был человеком своего слова, и сотрудничество с ним было приятным. Если мы что-то договаривались, всегда можно было быть уверенным, что соглашения будут выполнены», — отметил российский лидер.

На церемонии прощания с Раиси в Москву отправится Володин.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в горах недалеко от Азербайджана.

Обязанности президента на 50 дней перешли к первому заместителю — Мухаммеду Мохберу. В стране пройдут внеочередные выборы главы государства.

На борту также находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. Замминистра иностранных дел Али Багери Кани назначили исполняющим обязанности главы ведомства исламской республики.

Ранее в Иране пообещали продолжить политический курс Раиси.