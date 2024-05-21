«Было понятно, что что-то назревает»: житель Москвы рассказал о начале конфликта со стрельбой

Житель Москвы Александр, ставший очевидцем стрельбы в районе Бирюлево, рассказал «Газете.Ru», что перед началом конфликта на улице стояло несколько обособленных компаний, между которыми «что-то назревало». Мужчина отметил, что несколько человек вели себя агрессивно, после чего началась драка.

«Я прошел эту компанию и остановился на пешеходном переходе на красный свет. Конфликт начался в тот момент, когда я переходил дорогу и саму завязку не видел. Когда я проходил сквозь эту группу людей, было понятно, что что-то назревает. Около 15 человек стояли по несколько человек обособленно, занимали всю площадь пешеходной зоны. По одну сторону стояли товарищи помоложе, более агрессивные. Напротив стояли три-четыре человека постарше, тоже приезжие, вели себя спокойнее. Из более крупной компании вышел рослый бородатый мужчина спортивного телосложения и что-то протянул в их сторону, то ли предлагая, то ли показывая. Мне краем глаза показалось, что в руке были наручные часы, и он на время указывал, но могу ошибаться. Я перешел дорогу и увидел, что люди остановились и стали снимать. Я развернулся — драка уже началась. Даже не драка, а избиение. Там, по-моему, били только двоих: на одного налетело человека четыре и на другого два-три», — сказал он.

По словам Александра, вскоре после начала драки раздалось несколько выстрелов из пистолета. Он подчеркнул, что на месте происшествия было немного крови, а все участники конфликта «разбежались сами».

«Раздались выстрелы. Стреляли из двух пистолетов. Кто и в кого стрелял, было не разобрать. Толпа тут же начала разбегаться. На месте была лужа крови. Я не испугался. Я вырос в этом районе — и не такое видел, к сожалению. Возможно, кто-то и был ранен, но все разбежались сами, никого не уносили, так что на месте вряд ли кого-то убили. И крови было немного», — добавил он.

21 мая Агентство городских новостей «Москва» сообщило в Telegram-канале, что неизвестные устроили драку со стрельбой в столичном районе Бирюлево Западное, на Медынской улице.

Позднее столичная прокуратура уточнила, что стреляли из травматического оружия, есть пострадавшие. Ведомство проводит проверку.

Ранее очевидица рассказала о состоянии афганца, напавшего на девушку в Москве.