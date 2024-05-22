Белоус считает, что «Зенит» может простимулировать «Краснодар» победить «Динамо»

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус поделился мнением о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ). В комментарии Legalbet он допустил, что действующий чемпион «Зенит» ради шанса сохранить титул может простимулировать «Краснодар» финансово.

«Зенит» может финансово простимулировать «Краснодар». Но «быки» нуждаются в победе, как в воздухе. Они в случае победы над «Динамо» и невыигрыша «Зенита» у «Ростова» могут стать чемпионами. Наверное, все-таки сине-бело-голубые ростовчан обыграют. Краснодарские ребята будут запредельно мотивированы», — считает Белоус.

Он заметил, что случаи стимуляции одним клубом другого в футболе есть и, вероятно, будут. Вместе с тем, Белоус подчеркнул, что «Краснодар» не бедствует, и команде и так хватает мотивации.

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьем месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед в личных встречах.

Соответственно, «Динамо» для чемпионства достаточно не проиграть. Даже если бело-голубые сыграют с «Краснодаром» вничью, а идущий вторым с 54-ю баллами «Зенит» благодаря победе над «Ростовом» сравняется с москвичами по очкам, здесь преимущество будет у «Динамо», которое два раза за чемпионат победило петербуржцев. «Зениту» для защиты титула необходимо обыгрывать ростовчан и надеяться, что «Краснодар» возьмет верх над динамовцами.

Все матчи 30-го тура РПЛ состоятся в субботу, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

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