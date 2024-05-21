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Зеленский обвинил западные страны в нежелании разрывать связи с РФ

Зеленский заявил о стремлении западных стран сохранить связи с Россией

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Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил западные страны в желании сохранить связи с РФ. Глава государства сделал соответствующее заявление в ходе интервью для газеты The New York Times.

Во время беседы с журналистами политик обратил внимание, что Вашингтон и его союзники нередко колеблются в вопросах помощи Киеву. По его мнению, одной из причин такого поведения является боязнь ядерной эскалации, которую сам Зеленский считает преувеличенной.

При этом в качестве второй причины президент Украины назвал нежелание западных стран полностью разрывать связи с РФ. В частности, речь идет об экономических и дипломатических отношениях.

«Все держат дверь слегка приоткрытой», — сказал глава государства.

20 мая украинский лидер заявил, что зарубежные партнеры Киева слишком медленно принимают решения о военной помощи его стране. В том числе это касается предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Как сказал Зеленский, многие решения США и их союзников о поставках вооружений на поле боя «принимаются с опозданием примерно на год».

Ранее украинский политолог рассказал о разочаровании Зеленского из-за стремления западных стран к миру с РФ.

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